CHP’li Özgür Özel: 'Cüppeli Amiral' için verilecek karar turnusol niteliğinde

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 04:00

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Yüksek Disiplin Kurulu’nun (YDK), kamuoyunda “Cüppeli Amiral” olarak bilinen tuğamiral, birkaç gün içinde yapılacak YAŞ’a katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, 15 Temmuz’da, TBMM başta olmak üzere kamu kurumlarına ve yurttaşların üzerine bomba yağdıran veya yağdırma emri veren FETÖ’cülerin terfi ve atamalarında imzası bulunan kişilerden sadece ikisi olduğunu anımsattı.

Mehmet Sarı hakkında Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) öncesi mutlaka karar verilmesi gerektiğine dikkat çeken Özel, şunları kaydetti: “YDK, karar vermez ve bu kişi o YAŞ’ta görev süresini tamamladığı için emekliye ayrılırsa, TSK üniformasının üzerine cüppe giyen bir personelin bu davranışı cezasız kalmış olacak. Bu karar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın 15 Temmuz öncesinde olduğu gibi 15 Temmuz sonrasında da istikâmetlerini ve menzillerini değiştirmediği, orduyu içeriden çürüten tarikat ve cemaat yapılanmalarına göz yummayı sürdürdükleri anlamına gelecektir. Bu nedenle TSK üniformasını giymeyi hak etmeyen bu şahsın akıbeti başta Tayyip Erdoğan ve Hulusi Akar olmak üzere yürütme organı için turnusol niteliğinde” dedi.