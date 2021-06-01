Cüppeli amiralin disiplin soruşturmasında iki ay geride kaldı, halen sonuçlandırılmadı

01 Haziran 2021 Salı, 04:00

Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı hakkında makam arabasıyla gittiği tarikat evinde üniforması üzerine giydiği cüppe ve sarıklı fotoğrafların basına yansımasının ardından Milli Savunma Bakanlığı’nın başlattığı disiplin soruşturması ikinci ayını doldurmasına karşın halen sonuçlandırılmadı. Daha önce soruşturmanın sonuçlanması için bayram sonrasına işaret edilirken geçen sürede soruşturmada bir ilerleme sağlanmadığı öğrenildi.

Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın makam arabasıyla bir tarikat evine gittiği ve bu evde üniformasının üzerine cüppe ve sarık giydiğini gösteren fotoğraflar, 25 Mart’ta Veryansın TV internet sitesinde yayımlanmış, Milli Savunma Bakanlığı’nda 26 Mart’ta düzenlenen basın toplantısında Sarı’nın basına yansıyan fotoğraflarının “her yönüyle incelendiği” duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da 5 Nisan’da Sarı hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Erdoğan, Sarı hakkında “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) disiplin anlayışıyla bağdaşmayacak fotoğraf veren askere de olumlu bakmadık, bakmayız. Bunun münferit bir hadise olduğu açıkça bellidir. Söz konusu görüntünün yayımlandığı gün TSK, zaten kendi içinde çok yönlü idari bir soruşturmayı hemen başlatmış ve sonuçlandırmıştır. Halen konu üzerinde çalışan Milli Savunma Bakanlığımız kendi üzerine düşeni mutlaka yapacaktır” değerlendirmesini yapmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise 7 Nisan’da basına yansıyan açıklamasında Sarı hakkında idari soruşturmanın sürdüğü söylemiş, Sarı’nın savunmasının istendiğini duyurmuştu.

‘BAYRAM SONRASI’ DENİLMİŞTİ

Sarı hakkında açılan disiplin soruşturmasının üzerinden yaklaşık iki ay geçmesine karşın soruşturma halen sonuçlandırılmadı. Nisan ayı içinde Sarı’nın savunması için ek süre talep ettiği ve soruşturmanın sonuçlanmasının Ramazan Bayramı sonrasına kaldığı bildirilmişti. Ancak ek savunma süresi de dolmasına karşın Tuğamiral Sarı hakkındaki soruşturmada herhangi bir ilerleme olmadığı ve soruşturmanın sonuçlanmadığı öğrenildi. Tuğamiral Sarı, Deniz İkmal Komutanlığı görevini halen sürdürüyor.

İNİSİYATİF AKAR’DA

Tuğamiral Sarı hakkındaki yürütülen disiplin soruşturmasında kararı Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu verecek. TSK Disiplin Kanunu’na göre general ve amiraller hakkındaki konularda karar vermek için oluşturulan Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, Milli Savunma Bakanı Başkanlığı’nda Genelkurmay Başkanı, ilgili kuvvet komutanı, bakan yardımcısı, Genelkurmay Personel Başkanı, bakanlık hukuk işleri genel müdürü ve bakanlık personel genel müdüründen oluşuyor.