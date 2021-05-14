CHP'li Özgür Özel'den HDP'ye yapılan saldırıya tepki

14 Mayıs 2021 Cuma, 16:36

HDP, "Partimize yönelik saldırının faili, kaos ve kargaşadan beslenen siyasi çevrelerdir, partimizi hedef gösteren iktidardır. Mafya ve karanlık ortakları tarafından kirli ilişkileri ortaya dökülen ve bu telaşla hedef saptırmak isteyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dur" açıklaması yaptı.



"SİYASİLER BİR AN ÖNCE VAZGEÇMELİDİR"



Açıklamayı alıntılayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından "Halkların Demokratik Partisi Genel Merkezi'ne bayram gecesi yapılan saldırıyı kınıyorum. Failler bir an önce bulunmalı, siyasi partilere yönelen saldırıları azmettiren kutuplaştırıcı, ötekileştirici eylem ve söylemlerden siyasiler bir an önce vazgeçmelidir" sözleriyle olaya tepki gösterdi.

CHP'li Özel'in Twitter'dan paylaşımı şöyle:



