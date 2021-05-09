HDP'li Pervin Buldan'dan anlamlı mesaj: Annelerin döktüğü gözyaşının rengi aynı
HDP, Anneler Günü dolayısıyla Galatasaray Lisesi önüne çiçek bıraktı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Annelerin döktüğü gözyaşının rengi aynıdır" düşüncesini dile getirdi.
HDP Eş Genel Başkanı Buldan, milletvekilleri Oya Ersoy, Hüda Kaya, Dilşat Canbaz ve Serpil Kemalbay, Cumartesi Anneleri'nin eylem yaptığı Galatasaray Lisesi önüne çiçek bıraktı.
"Hiçbir anne diğer bir anneden daha önemli değil ve hiçbir anneni diğer bir anneden daha büyük bir kıymeti yoktur." diyen Pervin Buldan, "Bütün annelerin acıları birdir ve aynıdır. Bu coğrafyada büyük acılar yaşayan annelerin beklentisi bir daha acı yaşamamak ve çocuğunu sağ olarak görmektir." ifadelerini kullandı.
"ANNELERİN DÖKTÜĞÜ GÖZYAŞININ RENGİ AYNIDIR "
Buldan, açıklamasında şunları kaydetti:
Bugün Anneler Günü. Bütün annelerimizin, hiçbir ayrım yapmadan dünyanın neresinde olursa olsun, bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Bizim coğrafyamızda anneler çok büyük acılar yaşadı. Biz biliyoruz ki bu ülkede çocuğunu kaybeden, çocuğunun mezarının yerini bilmeyen, hala kayıp olan, çocuğundan haber alamayan ve çocuğuna ulaşmak isteyen binlerce milyonlarca anne var. Bu coğrafyada çocuklarımız kaybedildi, katledildi, bu coğrafyada çocuklarımızdan haber alamıyoruz.
Bütün bu yaşadıklarımızı, çok büyük bedellerle ve annelerin büyük çabalarıyla bir arayış içinde olduklarını biliyoruz. En kısa zamanda çocuklarından haber alamayan annelerin mutluluğunu görmek istiyoruz. En kısa zamanda hala çocuklarına ulaşamayan annelerin, hala çocuklarının bir mezarı dahi olduğunu bilmeyen annelerin, kayıp olan çocuklarına ulaşmak isteyen annelerin gözlerindeki ışıltıyı, yüreklerindeki mutluluğu görmek istiyoruz. Bu ülkede annelerin yaşadığı acı hiçbir zaman birbirinden ayırt edilemez.
Annelerin döktüğü gözyaşının rengi aynıdır. Hiçbir anne diğer bir anneden daha önemli değil ve hiçbir anneni diğer bir anneden daha büyük bir kıymeti yoktur. Bütün annelerin acıları birdir ve aynıdır. Bu coğrafyada büyük acılar yaşayan annelerin beklentisi bir daha acı yaşamamak ve çocuğunu sağ olarak görmektir. Bu bütün annelerin beklentisidir. Ancak bu ülkeyi yönetenler öyle bir ülke yarattılar ki anneler birbirlerinden nefret eder duruma geldi. Oysa bu ülkedeki bütün annelerin yaşadığı acılar aynıdır. Ben bir kez daha bütün annelerimizin hiçbir ayrım yapmadan tüm Anneler Günü'nü kutluyorum. Evlat acısı yaşayan, evlat özlemi çeken bütün annelerin acılarını, umutlarını ve beklentilerini bugün bir kez daha görüyoruz ve bu beklentinin bir kez daha gerçekleşmesini umut ediyoruz.
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