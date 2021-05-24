CHP'li Özgür Özel'den 'test kiti ve maske götürdü' tepkisi: Kazıklanmasaydık!
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'a ilişkin, "Keşke Ticaret Bakanlığı'na dezenfektan yardımında da bulunsaydı da kazıklanmasaydık!" ifadelerini kullandı.
AKP Genel Başkanvekili, eski başbakan Binali Yıldırım, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, oğlu Erkam Yıldırım ilgili olarak ortaya attığı, "Venezuela'ya yeni bir uyuşturucu güzergahı kurmak için gitti" iddiasını reddederek, "İddialar kesinlikle iftiradır, şiddetle reddediyoruz. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek tümüyle hakarettir" açıklaması tartışma yarattı.
"KAZIKLANMASAYDIK!"
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Mustafa Elitaş'ın ifadesiyle ülkemizin dezenfektana muhtaç olduğu için bakan eşinden dezenfektan aldığı günlerde, son başbakanın oğlu Venezuela'ya test kiti ve maske yardımında bulunmuş... Keşke Ticaret Bakanlığı'na dezenfektan yardımında da bulunsaydı da kazıklanmasaydık!" tepkisini gösterdi.
"TEST KİTİ, MASKE GİBİ BİRTAKIM MALZEMELER GÖTÜRDÜ"
Binali Yıldırım, Sedat Peker'in uyuşturucu rotası belirlemek için gittiğini iddia ettiği oğlu Erkam Yıldırım ile ilgili şunları söylemişti: Oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi Ocak'ta, Şubat'ta değil; geçen sene Aralık ayında gitmiştir. Beraberinde de Covid ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi birtakım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir.
O esnada Venezuela'da seçim olduğu için Türkiye Dostluk Grubu da oradaydı, o münasebetle onlarla da birlikte oldu. Bazı sosyal medya paylaşımlarında resmi heyet ile gittiği ifade ediliyor, bu da gerçek dışıdır. Kendi biletini alarak, kendi imkanlarıyla, masraflarını karşılayarak o ziyareti gerçekleştirmiştir.
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