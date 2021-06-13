CHP'li Özgür Özel'den Soma Davası'na katılım çağrısı

13 Haziran 2021 Pazar, 02:00

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 13 Mayıs 2014’te 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma katliamının son duruşmasının yarın görüleceğini anımsatarak, “Anneler, çocuklar ağlıyor. ‘Soma’yı unutursak yüreğimiz kurusun’ diyen 83 milyonun desteğini bekliyorlar. Yarın bir suç işlenecek. Bu suça ortak olmayan, olmak istemeyen herkesi duruşmaya bekliyoruz. Sosyal medyada ‘Soma için adalet’ yazılarak, ses yükseltilmesini bekliyoruz” dedi.

CHP’li Özel, Cumhuriyet tarihinin en büyük iş cinayetine ilişkin davanın 14 Haziran günü görüleceğine işaret ederek, duruşma öncesi açıklamalarda bulundu. Özel, “AKP’nin siyaset-sermaye-sarı sendika üçgeninde yandaşlarına verdiği, denetlemediği, denetlettirmediği ve sendika ile işbirliği içinde olduğu için de bir facianın geldiğini hiçbirimize göstermediği bir madende 301 evladımız öldü; 301 baba, 301 kardeş, 301 evlat... O günden bugüne ‘Unutursak yüreğimiz kurusun’ dedik, takip ediyoruz” dedi.

‘HÂKİMİ DEĞİŞTİRDİLER’

Tüm duruşmalara gittiklerini ve sayılarının gitgide azaldığını kaydeden Özel, şunları kaydetti: “Kamuoyu ilgisi düşünce birileri şımardı. Annelerin yüzüne bakamayanlar hakaret eder, onlara dava açar, mahkeme salonundan attırır oldu. Aytaç Ballı isminde tüm ailelerin rıza gösterdiği, evlatlarının hakkını savunacağına inandığı genç, namuslu bir hâkim vardı. İstanbul’dan cipleriyle gelen Türkiye’nin en pahalı savunma avukatları şirketi savunurken, Aytaç Bey’e meydan okurlardı. Karardan hemen önce Aytaç Ballı’yı değiştirdiler. Yerine maden kazası davalarında ölenleri suçlu gösteren bir hâkim getirdiler. Herkes, 301 kez ceza verileceğini beklerken, o hâkim; 10’ar, 15’er yıl verip, ‘Bunu istemeden yaptılar’ diyerek, herkesi salıverdi. 30 Eylül 2020 günü Yargıtay 12. Ceza Dairesi toplanarak, ‘Göz göre göre yakmışlar, göz göre göre öldürmüşler insanları, böyle karar mı olur?’ dedi. 5 üyesi vardı, 5-0’la kararı bozdular. ‘Bunları yeniden yargılayın, 301’er kez ölümden ceza verin’ dediler, Yargıtay’da.”

Özel, Yargıtay’da bu kararın ardından 3 hâkim değiştirildiğini, birinin de “AKP’nin en makbul adli bürokratlarından biri Kenan İpek olduğunu” anımsatarak, “Sonra kendi kararlarını 3’e 2 bozdular. 3 yeni üye, ‘Şirket haklı’ dedi, dosyayı geri gönderdi. Yarın bir suç işlenecek Akhisar’da, Soma’da. AKP’nin görevlendirdiği 3 hâkimin istediği gibi bir karar çıkacak” diye konuştu.