CHP Sözcüsü Öztrak: Bu pislikleri ancak sandık temizler
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Bu pislikleri ancak sandık temizler" çağrısında bulundu.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in Youtube kanalından uyuşturucu trafiği ve derin devleti anlatmasının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak sosyal medya hesabından erken seçim çağrısında bulundu.
Faik Öztrak, “Pudra şekerleri beslemelerin burnunda. Venezuela peyniri yandaşlar arasında pek revaçta. Bu pislikleri ancak sandık temizler” ifadelerini kullandı.
Pudra şekerleri beslemelerin burnunda.— Faik Öztrak (@faikoztrak) May 23, 2021
Venezuela peyniri yandaşlar arasında pek revaçta.
Bu pislikleri ancak sandık temizler.
Uyuşturucu ticaretinden gelen kirli para trafiğinde Halil Falyalı ve Binali Yıldırım’ın oğlu Ekram Yıldırım’ın isimlerinin geçtiğini öne süren Sedat Peker, Uğur Mumcu cinayeti içinse eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ı suçlamıştı.
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