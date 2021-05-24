CHP Sözcüsü Öztrak: Bu pislikleri ancak sandık temizler

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 00:25

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in Youtube kanalından uyuşturucu trafiği ve derin devleti anlatmasının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak sosyal medya hesabından erken seçim çağrısında bulundu.

Faik Öztrak, “Pudra şekerleri beslemelerin burnunda. Venezuela peyniri yandaşlar arasında pek revaçta. Bu pislikleri ancak sandık temizler” ifadelerini kullandı.

Pudra şekerleri beslemelerin burnunda.

Venezuela peyniri yandaşlar arasında pek revaçta.

Bu pislikleri ancak sandık temizler. — Faik Öztrak (@faikoztrak) May 23, 2021

Uyuşturucu ticaretinden gelen kirli para trafiğinde Halil Falyalı ve Binali Yıldırım’ın oğlu Ekram Yıldırım’ın isimlerinin geçtiğini öne süren Sedat Peker, Uğur Mumcu cinayeti içinse eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ı suçlamıştı.