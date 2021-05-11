CHP'li Özkan'dan Soylu'ya 'Sedat Peker' tepkisi

11 Mayıs 2021 Salı, 19:17

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarını gündeme getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Soylu’ya CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan Gazeteci Semra Topçu’nun Youtube kanalında Soylu tepki gösterdi.

“Sedat Peker’in kim olduğunu bilmeyen İçişleri Bakanı o koltukta oturamaz” diyen Özkan, şu ifadeleri kullandı:

“Ne sözünün ne bakışının ne de oturuşunun ciddiyeti yoktur, hadi git evine. Mafya olduğunu yeni öğrenmiş hadi oradan…Siz Pulitzer ödülü alsanız, ödülü almak için yurt dışına gideceğim diye kırmızı pasaport almak için devlete başvursanız, verir mi, vermez. Kime verdi mafya babalarına verdi. Kime verdi işkencecilere verdi. Sorun mafyanın ekonomi politiğinde, paydaşlıkta ortaklıkta. Susurluk’ta ne gördük, ülkenin başbakanından en ufak memuruna kadar gidiyor…”

"BİLMEDİĞİ ŞEYLERE BULAŞMASIN"

Sedat Peker’in videolarını “Derin ilişkiler ağında Susurluk’tan daha ileri bir aşamadayız” diye nitelendiren Özkan, ortaklar arasında iç savaş yaşandığını belirtti ve hukukun üstünlüğüne inanarak bu kirliliğin temizleneceğini söyledi. Tuncay Özkan, Soylu’nun Cumhuriyet gazetesine yönelik “tarihiniz kirli ve karanlık ilişkiler tarihi” ifadesini de değerlendirdi ve şöyle dedi:

“Onun aklı ermez, evine gitsin, rezil kepaze olur, sokağa çıkamaz. Bilmediği şeylere bulaşmasın, o koltuk bilen insanların koltuğu. Tahtta oturanın başına taç gelirmiş, akıl bilim. Evine gitsin böyle boş konuşmalarla, tehdit savurmalarla olmaz. Bunlara kimse izin vermez. Bu ülke insanları özgürlükleri için çok bedel ödediler.”

"ALTUN, GERÇEĞİ YOK ETMEK İÇİN GÖREVLİ BİR MEMURDUR"

Özkan, CHP’nin “128 milyar Dolar nerede” kampanyasını ve AKP’nin kaldırdığı çizgi filmi değerlendirirken Hamza Dağ ve Fahrettin Altun arasında tartışma çıkmasına yönelik ise şunları söyledi;

“Biz Hamza Dağ’ı tercih ederiz, çünkü seçilmiştir. Bu ülkenin namuslu bir siyasetçisidir. Fahrettin Altun ise hakikati çarpıtmak gerçeği yok etmek için görevli bir memurdur. Yalan söylemeyi adet edinmiştir. Çürümüşlüğün imparatorluğunu kurmaya çalışıyor. Bunun için çirkin teknikler kullanıyor. Bunlar bu ülke için de kendisi için de zararlı şeyler, bu yoldan ne kadar erken dönerse o kadar yararlı olur. Tavsiye etmek isterim.”