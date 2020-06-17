CHP'li Özkoç sert konuştu: Kaleminizi satmayın

17 Haziran 2020 Çarşamba, 14:52

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM önünde gündemi değerlendirdi.

Özkoç, AKP'nin FETÖ'nün sermaye birikimini elinde tutanları hala desteklediğini söyledi. Kendileri için toplanan paranın hesabını sormak için AKP binası önünde toplanan 15 Temmuz gazilerine yapılan şiddete tepki gösterdi.

Özkoç'un açıklamaları şöyle:

VAKA SAYILARI ARTIYOR

-Covid-19 gerçekten tehlikelidir. Yaşa bakmaksızın insanlarımız hayatını kaybediyorlar. Bununla ilgili tedbir alması gereken ve insanlarımızı kontrol altında tutması gereken devlettir.

-İnsanlarımızı suçlayarak bütün alanları serbest bırakıp tedbirleri elden bırakıp kendini bu işin dışına çekmek doğru bir yaklaşım tarzı değildir.

15 TEMMUZ GAZİLERİNE SALDIRI

-18 yıldan beri iktidarda olan AKP zihniyeti bırakın Hazine'deki kefen parasını, işsizlik fonunu, deprem için toplanan parayı, 15 Temmuz şehitleri gazi ve ailelerinin 306 milyon gibi toplanan rakamı dahi göz dikme cüreti göstermiştir.

-Bunun ahlakla anlatılabilecek bir durumu yoktur. Bunu yapanların Allah'tan korkusu yoktur. Bir telefonun arkasına geçip darbe yapılıyor geçin tankların önüne geçip daha sonra koruma ve uçaklarıyla yok olacak. vatanına milletine bağlı insanlar sokağa çıkacak, CHP'li vekiller meclise akın edecek, orada insanlar ellerini kollarını kaybedecekler sonra timsah gözyaşları dökeceksiniz sonra da onlar için topladığınız için parayı yiyeceksiniz.

-AKP binasına gidip seslerini duyurmak istediler, coplarla karşılandılar. Bunun ahlakla, yönetmekle bir alakası yok. İktidar nereye saldıracağını bilmiyor.

-Yok Ayasofya imiş yok başka meselelermiş. Onu bunu bırak; esnaf aç, işsizlik almış başını gidiyor, insanlar yoksul, ekonomi daralmış, salgın yüksek rakamlar almış sonra gelip şehitlerin parasına el koyuyorsun. Senin ne vatanla ne milletle ne de milletin değerleriyle hiçbir alakan yok.

"TERÖR ÖRGÜTÜYLE KOL KOLA GİRİP ELLERİNİ KOLLARINI SAĞLAYARAK BU ÜLKEYİ TERK ETMELERİNİ SAĞLADIN"

Sen terör örgütüyle kol kol olanları ellerini kollarını sallayarak bu ülkeyi terk etmelerini sağladın. Zekeriya Öz'ün bir numaralı savunucusu AKP iktidarıdır.

FETÖ'ye yardım ve yataklık yapan bu anlayıştır. Tüm dünyada gizli görevlerle açığa çıkmasını sağlayan bu anlayıştır. Yaptığı ekonomik yatırımlar millet için değil rant içindir. Milleti ödemeden yapılan yatırımların bedelini insanlar ödemektedir.

ŞİMDİ DE KIDEM TAZMİNATI

-Şimdi de kıdem tazminatına göz diktiler. Yazıklar olsun. Şehidi bilmeyen işçisini bilmeyen esnafını bilmeyen çiftçisini bilmeyen içerideki rant ortaklarıyla birlikte hareket eden bu anlayışa yazıklar olsun.

-Öğrencilere yaptığınız haksızlık, işçilere yaptığınız haksızlık, millete yaptığınız haksızlık ahlaksa ahlak sıfır. FETÖ ile birlikte olan Mehmet Dişli'nin bir numaralı sizin de milletvekiliniz Şaban Dişli'yi elçi tayin ettiniz. Dinimizle dalga geçen kişiyi gittiniz elçi tayin ettiniz.

BU İKTİDARIN ÜLKEYİ YÖNETME ANLAYIŞI BİTMİŞTİR

-Adil Öksüz'ü önce tutukladınız sonra dışarıya çıkardınız. FETÖ'nün sermaye birikimini elinde tutan kişileri desteklemeye devam ediyorsunuz. Yazıklar olsun.

-Üç kuruşa milletini satan şehit kanını yabancılara peşkeş çeken anlayışın iktidarda yeri yoktur. Artık bu iktidarın ülkeyi yönetme anlayışı bitmiştir.

-TV'lere çıkıp elbiseleri giyip millete akıl vermeyi bırakın. Kaleminizi bu millet için satmayın. Millet bunun hesabını soracaktır.