CHP'li Özkoç sordu, AKP'li Bostancı sosyal medyadan yanıt verdi

26 Ağustos 2021 Perşembe, 13:41

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, sosyal medya yasasına ilişkin hazırlıklara ilişkin bilgi verdiği açıklamasında; “Taslak halinde ve üzerinde görüşmeler sürüyor. İlgili tüm tarafları dinliyoruz, tüm kesimlerin görüşünü almaya devam ediyoruz” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, söz konusu haberi içeren sosyal medya paylaşımında, Bostancı’yı etiketleyerek; “Sayın Bostancı, sosyal medya yasasıyla ilgili kimlerle görüşüyorsunuz? Meclise sunmadan, taslağı netleştirmeden, taslağı tartışmak için biz hazırız. Sizi masaya davet ediyoruz" dedi.

Bostancı ise Özkoç’un paylaşımına, “Sayın Özkoç, süreç bir taslağın hazırlığına ilişkin. Mecliste görüşme aşamasına geldiğinde elbette değerlendirme ve teklifleriniz için bilginiz olacak katkınızı talep edeceğiz" karşılığını verdi.