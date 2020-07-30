CHP'li Özkoç'tan İbrahim Kalın'a ‘Modernleşme’ yanıtı
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın “Bize yüz elli yıldır modernleşme adı altında başkalarının hikâyeleri anlatıldı” sözlerine yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Türkiye Cumhuriyeti’nin şanlı tarihini bir masal gibi görenler ve 1923 Türk Devrimi’ni geride bırakılması gereken bir yalanmış gibi yansıtmaya çalışanlar sözlerine çok dikkat etmeli” dedi.
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin kendi hikayesini yazdığını belirterek, “Biz masalları olan bir coğrafyanın çocuklarıyız. Bize yüz elli yıldır modernleşme adı altında başkalarının hikâyeleri anlatıldı. Artık kendi hikâyemizi yazma zamanıdır” ifadelerini kullandı.
"1923 TÜRK DEVRİMİ’Nİ YALANMIŞ GİBİ YANSITMAYA ÇALIŞANLAR SÖZLERİNE ÇOK DİKKAT ETMELİ"
Kalın’ın Twitter’daki bu ifadelerine yine aynı mecradan yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Türkiye Cumhuriyeti’nin şanlı tarihini bir masal gibi görenler ve 1923 Türk Devrimi’ni geride bırakılması gereken bir yalanmış gibi yansıtmaya çalışanlar sözlerine çok dikkat etmeli. 1923 Türk Devrimi tarihin yeniden yazıldığı, kuruluş ve kurtuluşu içeren bir süreçtir” dedi.
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