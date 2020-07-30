CHP'li Özkoç'tan İbrahim Kalın'a ‘Modernleşme’ yanıtı

30 Temmuz 2020 Perşembe, 15:10

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin kendi hikayesini yazdığını belirterek, “Biz masalları olan bir coğrafyanın çocuklarıyız. Bize yüz elli yıldır modernleşme adı altında başkalarının hikâyeleri anlatıldı. Artık kendi hikâyemizi yazma zamanıdır” ifadelerini kullandı.



"1923 TÜRK DEVRİMİ’Nİ YALANMIŞ GİBİ YANSITMAYA ÇALIŞANLAR SÖZLERİNE ÇOK DİKKAT ETMELİ"