İbrahim Kalın sosyal medyada yazdı: "150 yıldır bize modernleşme hikayeleri anlattılar"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından "Bize yüz elli yıldır modernleşme adı altında başkalarının hikâyeleri anlatıldı. Artık kendi hikâyemizi yazma zamanıdır" paylaşımı yaptı.

30 Temmuz 2020 Perşembe, 15:29
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Albayrak Medya Grubu'na ait Gerçek Hayat adlı derginin kapağından hilafet çağrısı yapması gündemde sıcaklığını korurken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Biz masalları olan bir coğrafyanın çocuklarıyız. Bize yüz elli yıldır modernleşme adı altında başkalarının hikâyeleri anlatıldı. Artık kendi hikâyemizi yazma zamanıdır" ifadesine yer verdi.


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