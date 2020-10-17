CHP'li Öztrak, Suudi Arabistan'ın uyguladığı boykota AKP'nin neden sustuğunu sordu
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, AKP'nin Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye uyguladığı boykota dair neden konuşmadığını sordu.
Suudi Arabistan'da, Türk markası Korkmaz Çelik'in ürünlerini raflardan kaldırarak bir alana toplayan market, müşterilerin satın almasını engelledi. Market bu alanı alışverişe kapatarak "Türk markalarına dokunmayın" yazılı kağıtlar yapıştırdı. Müşterilerini Türk mallarını almamak üzere uyaran marketin fotoğrafları tepki yarattı. Diğer taraftan Suudi Arabistan'da Türkiye'ye destek paylaşımları da yapılmaya başlandı. Açılan tag trend listesine girdi.
CHP Parti Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, AKP'nin Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye uyguladığı boykota dair neden konuşmadığını sordu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Öztrak şunları söyledi:
"Türk mallarına boykot uygulanıyor. Her konuda konuşan Saray hükümetinden, nedense tek çıt çıkmıyor?"
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