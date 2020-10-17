Suudi Arabistan'da raflara 'Türk markalarına dokunmayın' yazıları astılar

17 Ekim 2020 Cumartesi, 16:01

Dünya'dan Çiğdem Yücesoy Subaşı'nın haberine göre, Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren bir markette çekilen fotoğrafla boykot uygulaması da görüntülenmiş oldu. Türk markası Korkmaz Çelik'in ürünlerini raflardan kaldırarak bir alana toplayan market, müşterilerin satın almasını engelledi.

Market bu alanı alışverişe kapatarak "Türk markalarına dokunmayın" yazılı kağıtlar yapıştırdı. Müşterilerini Türk mallarını almamak üzere uyaran marketin fotoğrafları tepki yarattı.

Diğer taraftan Suudi Arabistan'da Türkiye'ye destek paylaşımları da yapılmaya başlandı. Açılan tag trend listesine girdi.