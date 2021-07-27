CHP'li Öztrak'tan iktidara ekonomi eleştirisi

27 Temmuz 2021 Salı, 19:35

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, artan vaka sayıları, göçmen sorunu ve ülke ekonomisi hakkında değerlendirmede bulundu.

4 Temmuz tarihinde 4 bin 400'lerde olan vaka sayısının 26 Temmuz’da 16 bin 800'lere hakkında konuşan Öztrak, işin başından beri salgının hükümet tarafından kötü yönetildiğini, hükümetin salgını unutarak millete de unutturduğunu söyledi. Öztrak, açılma ile belki esnafın yüzü biraz güldü ama tedbirlerin unutulması vaka sayılarını artırdı, salgında hükümetin esnafa destek değil borç verdiğini, artan vaka sayıları ile tekrar bir kapanmanın bu noktadan sonra bir yıkım olacağını belirtti. CHP Sözcüsü, esnafın elinde avucunda ne varsa satarak açılmaya kadar kendisini getirdiğinin altını çizdi.

AFGAN GÖÇMEN SORUNU

CHP Sözcüsü Öztrak, son zamanlarda sınırlarımızdan giren binlerce Afganlı göçmenin durumu oldu. Türkiye’ye büyük sosyal ve ekonomik maliyetler getirmesi beklenen göçmenlerle ilgili olarak Öztrak, "Türkiye artık ucuz emek ülkesi, kalitesiz ve kayıt dışı işgücünün olduğu bir ekonomi olmak durumundan çıkmak zorunda" diyerek, "Türkiye, AB üyesi olmak, lojistikteki eşsiz konumunu kullanarak, bölgesindeki önemli bir sanayi gücü olmak istiyorsa bu göçmen sorununu çözmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

Öztrak, gelen göçmenlerle oluşan ucuz emeğin ekonomiyi düşük teknoloji mal içeren üretime ittiğini oysa ülkenin ihtiyacının katma değeri yüksek malların üretimi olduğunun altını çizdi. Göçmen konusunda Avrupa’nın Türkiye’yi bir ‘göçmen gettosu’ yapmaya çalıştığını gördüklerini söyleyerek, "CHP olarak biz bu rolü kabul edemeyiz, Türkiye AB üyesi olacak, sanayi ve teknolojide ileri gidecek bir ülke olmalıdır, bunu da CHP ile başaracaktır" dedi. Göçmen meselesinin AB ile bir masada görüşülmesi gerektiğini de belirten Öztrak, bütün yükün Türkiye tarafından üstlenilmesinin yanlış olacağını vurguladı.

"İKTİDAR MİLLETİN SIRTINDA ÇOK CİDDİ BİR YÜK"



Öztrak, geçmişteki kredi büyümesi ile oluşan borçların an itibari ile ödenme kapasitesinin olmadığının altını çizdi. Görülen büyümenin yerini tekrar bir durgunluğun alacağını işte o noktada kredi genişlemesinin gündeme geleceğini, bunun da cari açık ve kuru tekrar yukarı çekeceğini belirtti. Sürekli aynı hataların yapıldığını vurgulayan Öztrak, rekabetçi bir ekonomiden başka çıkış yolu olmadığını, bunun için de reformların yapılması gerektiğini söyledi. Tarım ve hizmet sektöründe insanların kredi ile ayakta durmaya çalıştığını, sanayide ise düşük değerli TL ile çarkların zar zor döndüğünü belirtti.

Öztrak, çözüm için ‘yeni kurallara, yeni kurumlara, ve yeni kadrolara’ ihtiyaç olduğunu söyleyerek adalet sisteminin, hukuk devletinin ayağa kaldırılması gerektiğini, eğitimin de iyileştirilmesinin gerekli olduğunu belirtti. Bu tedbirlerin tek başına yetmeyeceğini ülkede bölüşümün de düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.

"Bütün bunları alt alta sıraladığımızda, bugün bu iktidarda bunları yapabilecek kabiliyet, yetenek ve gücü görmüyorum. Açıkçası iktidarın başı televizyonlarda konuşurken uyuyacak konuma gelmiştir. Buradan baktığınızda Türkiye’nin içler acısı hali gözüküyor" diyen Öztrak, 2013 yılından sonra küresel sistemin değiştiğini, sermayenin bu tarihten sonra doğru işleri yapan ülkelere gittiğini söyleyerek AKP’nin bu değişimi okuyamadığını, AKP’nin sermayenin doğru işleri yapan ülkelere gidişini ise kendisine bir komplo olarak yorumladığını belirtti. AKP’nin doğruları yapmak yerine yanlışlarda ısrar ettiğini söyleyen Öztrak, "Bu iktidar artık milletin sırtında çok ciddi bir yüktür. Milletimiz de bunu görmüştür. Milletimiz bunların notunu vermiştir, bir an önce bunları evlerine göndermek, tasdiknameyi ellerine vermek için de sandığın önlerine gelmesini beklemektedir" ifadelerini kullandı.