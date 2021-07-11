CHP'li Faik Öztrak'tan iktidara zam tepkisi: Erdoğan'ın yıllar önceki sözlerini hatırlattı

11 Temmuz 2021 Pazar, 22:09

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Savaş Delibaş, başkentte 2 liradan satılan simidin fiyatının, yarından itibaren 2,50 lira olacağını duyurdu.

Bunun üzerine CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabı üzerinden Ankara'da simide yapılan zamla ilgili iktidarı eleştiren bir paylaşımda bulundu. Öztrak ayrıca paylaşımında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce hükümeti zam konusunda eleştirdiği sözünü hatırlattı.

Öztrak, Twitter'dan zamla ilgili şu paylaşımı yaptı:

"5 KİŞİLİK AİLENİN ÇAY VE SİMİT MASRAFI 2250 TL’YE ÇIKTI"



"Erdoğan Şahsım Hükümetinin işbaşına geldiği 10 Temmuz 2018’de Ankara’da simidin fiyatı 1,25 TL idi. Şimdi 2,5 TL. 5 kişilik ailenin çay ve simit masrafı 3 yılda 1125 TL’den 2250 TL’ye çıktı. “Bu zalim yönetim, Bu Aziz millete bir bardak çayla, Bir simidi bile layık görmüyor.”

Erdoğan Şahsım Hükümetinin işbaşına geldiği 10 Temmuz 2018’de Ankara’da simidin fiyatı 1,25 TL idi.

Şimdi 2,5 TL.

5 kişilik ailenin çay ve simit masrafı 3 yılda 1125 TL’den 2250 TL’ye çıktı.

“Bu zalim yönetim,

Bu Aziz millete bir bardak çayla,

Bir simidi bile layık görmüyor.” — Faik Öztrak (@faikoztrak) July 11, 2021

ERDOĞAN YILLAR ÖNCE NE DEMİŞTİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Refah Partisi saflarındayken 1993 yılındaki konuşmasında meşhur çay + simit / asgari ücret hesabı yapıp, dönemin hükümetini sert biçimde eleştirerek, kendisini dinleyen kalabalığa şöyle seslenmişti:

"Değerli kardeşlerim bakın, Çay 1.000 + simit 1.500 TL, eşittir, toplam 2 bin 500 TL. 5 kişilik bir aile günde 3 öğün çay-simit yerse: 2.500 x 5 = 12.500 TL. Onu da 3 öğünle ile çarpın etti mi 37.500 TL. Bir ayda ne eder, 1.125.000 TL. Asgari ücret ne kadar 910 bin lira. Bu zalim yönetim, bu aziz millete bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor. Bunların peşinden nasıl gideceksiniz?”