CHP’li Öztunç: Kumlubük imara açılarak 3 milyar TL'lik rant yaratıldı
Marmaris Kumlubük’ün statüsünün değiştirilerek 3 milyar TL’lik rant yaratıldığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Siz doymak nedir bilmez misiniz?" diye seslendi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Meclis'te bir grup CHP’li milletvekilleriyle düzenlediği basın toplantısı düzenledi.
İktidarın gidiş sürecine girdiğini ancak gitmeden önce "arazileri yandaşlara alavere dalavereyle peşkeş çektiğini" belirten Öztunç, Marmaris Kumlubük Koyu’nda yapılan imar değişikliğine dikkat çekti.
Kumlubük'ün yıllardır milli parklara ait mutlak koruma alanı statüsünde bir yer olduğunu belirten Öztunç, "AK Parti bürokratları, yılbaşında sessizce bir düzenleme yapıp Kumlubük’ü mutlak korunacak alan statüsünden çıkardılar." dedi.
300 dönümlük yerin Türkiye’nin en bakir yerlerinden biri olduğunu ve yapılan değişiklikle 3 milyar TL’lik rant elde edildiğini kaydeden Öztunç, "Sayın Erdoğan Muğla’dan elini çek. Birilerini daha çok para kazanacak diye Muğla’daki hazine arazilerini peşkeş çekmekten vazgeç. Siz doymak nedir bilmez misiniz?" diye tepki gösterdi.
"Milletin arazilerini ucuza toplayıp, imar değişikliği yapıp malı götürdüklerini" iddia eden Öztunç, "Bunların yolsuzluklarından, hırsızlıklarından, arsızlıklarından bıktık; bunları ifşa etmeye devam edeceğiz." dedi.
TEK İMZAYLA DEV RANT
Öztunç, cuma günü CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve Muğla milletvekilleri ile Kumlubük’te olacaklarını, eylem yapacaklarını ve direniş göstereceklerini ifade etti.
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da Kumlubük bölgesinin mutlak koruma statüsündeyken apar topar sessizce değiştirildiğini ve kontrollü kulanım bölgesi yapıldığını ifade etti.
Kontrollü kullanım bölgesi olduğu halde ancak yüzde 5 yapılaşmaya izin verildiğini ve yapıların iki katlı olacağını dile getiren Yavuzyılmaz, "Ancak 2020 yılının son günü, 31 Aralık’ta yeni bir uzun devreli gelişme revizyon planı yapıldı. Bu planın altında Milli Parklar Genel Müdür İsmail Üzmez’in onay imzası var. Türkiye’de bir genel müdür tek bir onay imzası atarak bir milli parkın statüsünü değiştirip 3 milyar liralık bir rant yaratabiliyor. Bu, devletin çivisinin çıktığının ispatıdır." değerlendirmesinde bulundu.
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