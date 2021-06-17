CHP'li Pekşen'in evi sahte İçişleri Bakanlığı kimlik kartıyla görüntülenmek istendi

17 Haziran 2021 Perşembe, 14:07

Haluk Pekşen'in kaldığı siteyi görüntülemek için güvenliğe kendini "İçişleri Bakanlığı" görevlisi olarak tanıtan şahıs, bakanlıktan aldığını iddia ettiği kimlik kartını gösterdi. Durumdan şüphelenen güvenlik görevlileri Haluk Pekşen'e haber verdi.

25 ve 26. dönem CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen

Olay yerine gelen Pekşen, kimlik kartını inceledi. Üzerinde "İçişleri Bakanlığı" yazan kimlik kartında "İçişleri Bakanlığı'nun hizmet satın aldığı şirket yetkilisi" notu yazdığını belirten Pekşen'in şüpheleri devam etti. Kartın sahte olduğunu belirten Pekşen'in jandarmaya haber vermesinin ardından şahıs alınıp götürüldü.

Cumhuriyet'e konuşan Haluk Pekşen, "İçişleri Bakanlığı'nın evleri görüntülemek için bir şirketten hizmet alması normal değil. Sahte İçişleri Bakanlığı kimliğiyle siteleri dolaşıp evlerin resimleri neden çekiliyor? Jandarmanın kişi hakkında herhangi bir işlem yapacağını sanmıyorum. Çünkü jandarmanın üslubu bana konudan haberdar olduklarını hissettirdi. Konunun takipçisi olacağız" dedi.

Sosyal medya hesabından da tepkilerini dile getiren Pekşen şu ifadeleri kullandı:

"Neler oluyor? Kimdir bu adamlar? Amaçları nedir? Enteresan işler oluyor. Boynuna taktığı kimlikte: İçişleri Bakanlığı yazıyor.Dikkatle bakınca kimliğin sahte olduğu kolayca anlaşılıyor. Soru şu; sahte İçişleri Bakanlığı kimliğiyle siteleri dolaşıp evlerin resimleri neden çekiliyor?"