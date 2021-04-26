CHP'li Polat: "Küçük işletmelerimizi kaderlerine terk edemeyiz"

26 Nisan 2021 Pazartesi, 10:40

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, pandemi nedeniyle yeni tedbir ve yasaklar ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak küçük esnafın ekonomik anlamda bitme noktasına geldiğini vurguladı.

Kaplan, hafta sonu sokağa çıkma yasakları kapsamında işletmelerini açamayan esnafın sesini AKP İktidarının duymadığını belirtti. Kaplan, “Covid-19 tedbirleri kapsamında, hafta sonu sokağa çıkma yasaklarında zincir marketler, beyaz eşya, ev aletleri, mobilya, giyim ve kozmetik gibi kalemlerde ürün satışına devam ederken; küçük işletmeler yasaklardan dolayı kepenk açamamaktadır. Pandemi ile birlikte derinleşen ekonomik krizden en çok zarar gören küçük işletmeler ve esnaf olurken, zincir marketler bu süreçte küçük işletmelerin bitmesine neden olmaktadır” diye belirtti.

“HAKSIZ REKABETİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN YENİ BİR DÜZENLEME ŞART!”

Kaplan, yazılı açıklamasında Hükümetin konu ile ilgili yeni bir düzenleme getirmesi gerektiğinin altını çizerken şunları söyledi:

“Haksız rekabetin önüne geçilmesi ve küçük işletmelerin daha fazla ekonomik sıkıntıya girmemesi için; sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde zincir marketlerde sadece gıda ürünleri satışı yapılmalı ve küçük işletmelerin çalışma saatleriyle ilgili yeni bir düzenleme getirilmelidir. Bir buçuk yıla aşkın bir süredir küçük işletmeler kiralarını, faturalarını dahi ödemekte zorlanırken, saat ve yasak kapsamında iş yapamaz hale geldi. Küçük işletmeleri ve esnafımızı kaderlerine terk edemeyiz. İvedilikle bu haksız rekabete son verilmelidir.”