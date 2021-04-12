Esnaf borcu için çağrı

12 Nisan 2021 Pazartesi, 02:00

Atakum Belediye Meclisi nisan ayı toplantısında konuşan Başkan Cemil Deveci önceki dönem belediye başkanına çağrıda bulunarak, “Gel birlikte yönetelim” dedi.

30-35 milyon lira kadar esnafa borç bulunduğunu bildiren Deveci, “Siyaseten etkili olduğunu düşündüğüm arkadaşlara şöyle demiştim, ‘esnafa borcunu ödemek kaydıyla meclisten bir karar alarak, esnafa olan borcun listesini çıkaralım. Siz de gidin İller Bankası’na, sadece esnafa olan borcumuzu ödememiz koşuluyla bu krediyi vermeleri noktasında görüşün. Eğer bunu derlerse ben meclisten böyle bir karar çıkarır esnafın borcunu öderiz.’ Ancak bir sonuç gelmedi. Tablo bu arkadaşlar” diye konuştu.