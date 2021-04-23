İmamoğlu'ndan Alçı'ya: Göksu’dan mesaj alıp bana soru sormayın

23 Nisan 2021 Cuma, 09:44

İmamoğlu, Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy moderatörlüğünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yayın sırasında Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'dan gelen mesajı okumak isteyen Alçı, İmamoğlu'nun tepkisiyle karşılaştı.

İmamoğlu, Nagehan Alçı'ya "Tevfik Göksu’dan mesaj alıp bana soru soracaksanız bu yayın bitmez, Tevfik bey benim muhatabım değil, üzülüyorum ona" dedi.