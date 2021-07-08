CHP'li Salıcı: İlk seçimde bazı Doğu illerinde Batı’yı şaşırtacak oylar alabiliriz

08 Temmuz 2021 Perşembe, 02:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yönelik kurduğu “Doğu Masası” ve çalışmalarını anlattı. “Milletvekilleri ve PM üyelerinden oluşan ekiplerimiz iki aydır sahada” diyen ve CHP’nin ilk seçimde bazı Doğu illerinde, Batı’yı şaşırtacak oylar alabileceğini kaydeden Salıcı, “Diyarbakır, Van ve Muş’ta milletvekili çıkarabiliriz” dedi.

CHP’li Salıcı, 31 Mart seçimlerinden sonra siyasette önemli bir kırılma olduğunu belirterek Doğu Masası kurduklarını söyledi. Salıcı, “Temel amaçlar; örgütsel kapasitemizi artırmak, belediyelerimizin hizmetlerinin doğru işler olduğunu düşünen toplum kesimine ulaşmak ve onları örgütlemek” dedi. Salıcı, “katılımların nereden geldiğine” yönelik soruya, “Doğu’da ağırlıklı olarak AK Parti ve HDP var. ‘Nereden geldin’le meşgul değiliz. Biz gelene bakıyoruz” diye konuştu. Kürt kökenli yurttaşların CHP algısına yönelik saha gözlemlerini de aktaran Salıcı, “Kürtler CHP’yi demokrat, Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi, meselelere tüm Türkiye’de sahip çıkan bir parti olarak görüyor” dedi.

Türkiye genelinde ekonomik durum nedeniyle iktidardan uzaklaşma olduğunu söyleyen Salıcı, “Yeni gelen iktidarın CHP etrafında olacağı tespiti var. CHP, ilk seçimde bazı Doğu illerinde, Batı’yı şaşırtacak oylar alabilir. Diyarbakır, Van ve Muş’ta milletvekili çıkarabiliriz” dedi.