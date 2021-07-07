Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'İşte Cumhurbaşkanımız' diyen yurttaşa yanıt

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 11:54

Mersin'e gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nu yurttaşlar karşıladı. Bir dizi incelemelerde bulunan Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret etti.





Kılıçdaroğlu, girdiği bir iş yerinde ise Tuncelili hemşerisi Alime Hatı tarafından karşılandı.

Alime Hatı, “İşte Cumhurbaşkanımız” diyerek kendisini karşıladı. Hemşerisinin elini tutarak kendisine teşekkür eden Kılıçdaroğlu, “Hele bir dur bakalım” dedi.

Kılıçdaroğlu, girdiği her iş yerinde esnafın sorunlarını dinlerken, kendisine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.

KUŞOĞLU İLAN ETMİŞTİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve beraberindeki CHP’li belediye başkanları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığını ilan eden konuşmalar yaptı.

Partisinin Ankara Çankaya ilçe binasının açılışında konuşan CHP'li Bülent Kuşoğlu, “Sayın genel başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun sevgi ve sagılarını iletiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum” dedi.



