CHP'li Sertel: Ziraat Bankası'nın reklam bütçesi yandaş medyaya gitti

11 Temmuz 2021 Pazar, 14:31

CHP İzmir Milletvekili Sertel, Ziraat Bankası'nın reklam harcamalarıyla yazılı bir açıklama yaptı. Bankanın son üç yıllık reklam harcamasının 171 milyon 945 bin TL olduğunu söyleyen Sertel, "Bu bütçenin tamamı, AKP iktidarına ve onun küçük ortağı MHP’ye yakın gazete ve televizyonlara ayrılmış. Bir kamu bankası olan Ziraat Bankası’nın bu devasa bütçesinden, gerçek anlamda gazetecilik yapan gazete ve televizyonlar yararlandırılmamış” dedi.

ÜÇ YILLIK TOPLAM HARCAMA 171.9 MİLYON TL

Ziraat Bankası’nı KİT komisyonunda denetlediklerini ve hangi medya kuruluşlarına ne miktarda ilan verildiğini sorduklarını hatırlatan Sertel, açıklamasında şunları kaydetti:

"2018’de 58 milyon 162 bin lirası televizyonlara, 7 milyon 174 bin lira da gazetelere olmak üzere toplamda 65 milyon 337 bin lira reklam verilmiş. 2019’da 40 milyon 303 bin lira televizyonlara, 13 milyon 102 bin lira da gazetelere olmak üzere 53 milyon 404 bin lira reklam verilmiş. 2020’de ise 42 milyon 55 bin lira televizyonlara, 11 milyon 149 bin lira gazete ve dergilere olmak üzere 53 milyon 204 bin lira reklam verilmiş. Bu ilan ve reklamların hangi kurum ve kuruluşlara hangi kriterlere göre verildiğini de sormuştum. Medya kuruluşlarını açıklamamışlar ancak bütçenin tiraja ve izlenirliğe göre verildiğini söylemişler. Bu külliyen yalan. Ölçüleri ne tiraj ne de izlenirlik. Onların tek ölçüleri yukarıdan gelen talimatlar”

“MHP’NİN YAYIN ORGANLARI BİRİNCİ SIRADA”

Kamu bankalarından neredeyse hiç izlenmeyen ama MHP’ye yakın olan BengüTürk en fazla reklamı alırken yine MHP’ye yakınlığıyla bilinen Türkgün Gazetesi en fazla ilanı almış. Öte yandan çok izlenen Habertürk’e, BengüTürk’ün 50’de 1’i oranında, NTV’ye BengüTürk’ün 15’te biri oranında reklam verildiğini görüyoruz. Fakat reyting rekorları kıran FOX TV, Halk TV, KRT, Tele 1, TV 5 gibi kanallar, Ziraat Bankası ve diğer kamu bankalarından hiç reklam alamamış. Hani izlenirliğe göre reklam veriyordunuz? Çok izlenmesine rağmen hükümete haklı eleştiriler getiren bu televizyonlara bir kuruş reklam verilmemiş. Reklamları tamamen yandaş, izlenmeyen televizyonlara, okunmayan gazetelere vermişler. BengüTürk’e 600 bin 19 saniye reklam verirken Habertürk’e siz nasıl 2 bin 260 saniye reklam veriyorsunuz? Yine iktidarın borazanlığını yapan Akit TV’ye 151 bin 578 saniye reklam verilmiş. Akit TV’ye verilen reklam da BengüTürk’e verilen reklamın dörtte biri oranında. Bu adaletsizliği AKP iktidarı yapıyor ve bu işten MHP kazançlı çıkıyor”

EMLAKBANK DA AYNI YOLDA

2019 yılında faaliyete geçen Emlakbank’ın da diğer kamu bankalarını takip ettiğini ve yandaş yayın organlarını desteklediğini dile getiren Atila Sertel şunları söyledi:

“Emlakbank da tıpkı diğer kamu bankaları gibi reklam bütçesi kullanmış. 12 milyon 500 bin liralık reklam bütçesi olan Emlakbank’ın bu bütçesinden, gazetecilik yapanlar yine yararlanamamış. Bu bütçenin tamamı, Turkuvaz, Demirören, Doğuş, Acun Medya, TRT, Türkmedya, Mepa, Albayrak, Akit, İhlas ve 3N Medya gibi iktidara yakın kuruluşlara kullanmışlar. Ama çok izlenen FOX’a, Tele 1’e, Halk TV’ye, KRT’ye, TV 5’e, Birgün, Korkusuz, Evrensel, Karar, Cumhuriyet, Milli Gazete, Sözcü, Yeniçağ ve Yeni Asya gibi gazetelere bütçe ayrılmamış. Kamu bankaları halkın bankasıdır. Yandaş medyaya peşkeş çekilmek için kurulmamışlardır. Yandaşlara dağıttıkları her kuruş halkın parasıdır. O nedenle Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve Emlakbank’ı adaletli davranmaya davet ediyorum.”