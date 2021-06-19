Ziraat Bankası yönetimine 'kredi' tepkisi

19 Haziran 2021 Cumartesi, 15:30

Ziraat Bankası tarafından Demirören Grubuna verilen 750 milyon Dolarlık kredinin geri alınmadığına ilişkin tartışmalar sürüyor.

CHP İzmir Milletvekili, KİT Komisyonu Üyesi Atilla Sertel, banka tarafından verilen kredilerde tarımsal kredilerin son sırada yer aldığının altını çizerek, “Demirören grubuna verilen kredi gibi yüklü miktardaki birçok kurumsal kredinin çeşitli nedenlerle geri alınamadığını biliyoruz. Ama asıl amacı çiftçiyi desteklemek olan Ziraat Bankası, hem çiftçiye daha az destek veriyor hem de ödeyemeyince tarlasını, traktörünü haczederek üretemez hale getiriyor” dedi.

ZİRAAT BANKASI ÇİFTÇİ DOSTU DEĞİL

Sertel, çiftçiyi desteklemek ve tarımı kalkındırmak için kurulan Ziraat Bankası tarafından verilen krediler arasında tarımsal kredilerin son sırada olduğunu öne sürerek,

“2019 yılında kullandırılan 447 milyon 983 bin TL kredi içerisinde, ilk sırada kurumsal krediler, ikinci sırada bireysel krediler yer alırken 71 milyon 714 bin TL ile üçüncü sırada tarımsal krediler geliyor” diye konuştu.

KİT Komisyonu toplantısına, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ve üst düzey yöneticiler de katıldı.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Demirören grubuna verilen kredi üzerinden Ziraat Bankası yönetimini eleştirdi.

Sertel, “Siz çiftçinin dostu musunuz, değil misiniz? Rakamlarınız çiftçi dostu olmadığınızı kesin ve somut bir ifadeyle ortaya koyuyor. Verdiğiniz kredilerde 3’üncü sırada olmanız çiftçi dostu olmadığınızın çok açık bir göstergesidir. İktidarın da çiftçi dostu olmadığı açıkça ortadadır. Çiftçi perişan, ekonomi perişan, üretim azaldı, tarım kesimi çöküyor. O açıdan, Ziraat Bankası el avuç açan çiftçinin elinden tutmazsa, kredileri çoğaltmazsa, kredilerin faizlerini düşürüp onlara uygun rakamlarla destek vermezse kim destek verecek” dedi.

MİLYONLUK KREDİLERE İLTİMAS, ÇİFTÇİYE HACİZ

Ziraat Bankası’nın 2019 yılında verdiği kredilerle ilgili Sayıştay raporlarına yansıyan tespitlere de değinen Atila Sertel, şunları söyledi:

“2019 yılı itibarıyla 447 milyon 983 bin TL düzeyindeki toplam kredilerin 257 milyon 305 bin TL’sinin kurumsal kredilerden oluştuğunu, 118 milyon 964 bin lirasının bireysel kredilerden oluştuğunu ve 71 milyon 714 bin lirasının ise tarımsal kredilerde oluştuğunu Sayıştay raporlarından öğreniyoruz.

Demirören grubuna verilen 750 milyon dolarlık kredi gibi yüklü miktardaki birçok kurumsal kredinin çeşitli nedenlerle geri alınamadığını biliyoruz. Ama asıl amacı çiftçiyi desteklemek olan Ziraat Bankası, hem çiftçiye daha az destek veriyor hem de ödeyemeyince tarlasını, traktörünü haczederek üretemez hale getiriyor.

Biz Ziraat Bankası’nın çiftçiye daha adil, daha sıcak, daha güzel yaklaşması gerektiğini savunuyoruz ama bunu yapamıyorsanız da en azından çiftçiyle diğer kurumlar arasındaki eşitliği sağlayın, çiftçiye de aynı hakları verin. Milyonluk kredilere iltimas gösterip, her türlü kolaylığı sağlayıp, çiftçinin çektiği 50 bin TL’lik kredinin taksiti gecikince traktörüne tarlasına el koymayın.”

GENEL MÜDÜR ÇAKAR, “DEMİRÖREN’E BANKACILIK KURALLARI ÇERCEVESİNDE MUAMELE EDECEĞİZ”

KİT Komisyonu Üyesi Atila Sertel ve CHP milletvekillerinin Demirören Grubu’na verilen 750 milyon dolarlık kredinin ödenip ödenmediğine ilişkin sorularını yanıtlayan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ise şu açıklamada bulundu:

“Medya konusuna ilişkin olan bir husus çok gündeme getirildi. Ziraat Bankası ticarete, hizmete, enerji sektörüne, inşaata, her sektöre kredi verdiği gibi medya sektörüne de kredi verir. Söz konusu firma da bu kapsamda kredilendirilmiş olan bir firmadır, söz konusu firmanın da kredileri an itibarıyla Ziraat Bankasında canlı hesaplarda izleniyor ancak şunun altını özellikle çizeyim:

Bankamız bu firmaya karşı da bütün müşterilerine olduğu üzere bankacılık usul ve esaslarının getirdiği çerçevede muamele edecektir. Bir kredi işlemidir, her kredi işleminin tabi olduğu, bankacılıkta belirlenmiş olan kural seti neyse o kural seti içerisinde biz kendilerine muamele edeceğiz.”