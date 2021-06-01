Sedat Peker'den Doğu Perinçek'in 'Peker Mossad'ın avucunda' sözlerine yanıt
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in bir yayında kendisi hakkında söylediği sözlere yanıt verdi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HaberTürk'te Kübra Par'ın sunduğu 'Açık ve Net' programında, organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında, "Suç örgütü liderine 'yaptırılan' açıklamalar var. MOSSAD'ın avucundadır, kontrolündedir. Suç örgütü liderinin tek başına yapabileceği işler yapmıyor" dedi.
Perinçek, ayrıca Peker için "Kamuoyunda söylediği gibi bir suç örgütü liderinin yaptığı açıklamalar yok. O suç örgütü liderine 'yaptırılan' açıklamalar var. O suç örgütü lideri Dubai'de Mossad'ın avucunda" ifadelerini kullandı.
Bunu üzerine Twitter hesabı üzerinden Pernçek'in sözlerine yanıt veren Peker, "CIA ile Mossad'ın bununla ne ilgisi var. Siz deli misiniz?" çıkışını yaptı.
Peker'in Perinçek hakkındaki paylaşımları şu şekilde:
- Sayın Doğu Perinçek, benim CIA'nın Mossad’ın elinde olduğum çok komik. Ancak sizin saplantılı Çin hayranlığınız bir gerçek. Ak Parti'ye destek veriyorum diye beni eleştiren siz, şuan benim yerime geçtiniz. Siz destek veriyorsunuz. Bunu da CIA veya Mossad mı organize etti?
- Bu sürecin ilk başından beri sadece bir özür beklemiştim. Sadece bana hakaret edilip saygısızlık yapılması olayı buraya getirdi. CIA ile Mossad'ın bununla ne ilgisi var. Siz deli misiniz?
- Beni kullanarak ülke güvenliği tehlikede diye bahane uydurmayın. Bu benim şahsi meselem. Anlattığım her şey de kriminal suç gruplarına ait. Devleti hiçbir zaman suçlamadım.
- Biz Başbuğ Alparslan Türkeş’ten öğrendiğimiz; ne Amerika, ne Rusya ne de Çin, her şey Türklük için öğretisiyle büyüdük. Aydınlık’ta manşet yaparak şehit ettirdiğin ülkücüleri de anlatsana.
- Ülkücü katili Doğu Perinçek benim Mossad’ın etkisinde olduğumu söylüyor. Son videomda ne söyledim? Neden Filistin’e 10 tane SİHA göndermiyoruz dedim. Mossad’dan korkan bir adam bunu söyleyebilir mi? Bu yaşta torununu sev, siyaseti gençlere bırak.
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