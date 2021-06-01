Sedat Peker'den Doğu Perinçek'in 'Peker Mossad'ın avucunda' sözlerine yanıt

01 Haziran 2021 Salı, 00:17

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HaberTürk'te Kübra Par'ın sunduğu 'Açık ve Net' programında, organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında, "Suç örgütü liderine 'yaptırılan' açıklamalar var. MOSSAD'ın avucundadır, kontrolündedir. Suç örgütü liderinin tek başına yapabileceği işler yapmıyor" dedi.

Perinçek, ayrıca Peker için "Kamuoyunda söylediği gibi bir suç örgütü liderinin yaptığı açıklamalar yok. O suç örgütü liderine 'yaptırılan' açıklamalar var. O suç örgütü lideri Dubai'de Mossad'ın avucunda" ifadelerini kullandı.

Bunu üzerine Twitter hesabı üzerinden Pernçek'in sözlerine yanıt veren Peker, "CIA ile Mossad'ın bununla ne ilgisi var. Siz deli misiniz?" çıkışını yaptı.

Peker'in Perinçek hakkındaki paylaşımları şu şekilde: