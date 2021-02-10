CHP'li Tacettin Bayır'dan "İzmir'e suyu biz getirdik" diyen Erdoğan'a yanıt
CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İzmir'e suyu biz getirdik" yönündeki açıklamasına 'ilk çağ' fotoğrafı ile yanıt verdi.
Fotoğraf- Twitter(@tacettinbayir)
CHP'li Bayır, Erdoğan'a paylaştığı ilk çağ fotoğrafı ile yanıt verdi.
"Erdoğan, 'İzmir'e suyu biz getirdik' demiş. Tabii, suyu da siz getirdiniz. Zaten, AKP iktidara gelmeden önce biz de bu şekilde yaşıyorduk" diyerek bir fotoğraf paylaşan Bayır, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İzmirimizin, kredi notu AAA. Peki sarayın kredi notu kaç, partili Cumhurbaşkanı?"
Erdoğan, İzmir'de yaşanan sel felaketi üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirerek, "İzmir tüm altyapısı ile çökmüş vaziyette, kaçak yapıları ile çökmüş vaziyette" dedi. Erdoğan, CHP'li İzmir Belediyesi'ne seslenerek "E ne iş yapıyorsun sen? Suyunuz yoktu suyunuz… DSİ’ye verdiğim talimatla İzmir’e suyu biz getirdik. Çünkü halk benim halkım, biz onları susuz bırakmayız" açıklaması yapmıştı.
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