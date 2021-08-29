CHP'li Tanrıkulu'ndan 'zorla kaybetme' iddiası: Akıbeti belli olmayanlar var
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 30 Ağustos Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra “zorla kaybedilme” olaylarının yeniden yaşanmaya başlandığını iddia etti.
Sezgin Tanrıkulu, 30 Ağustos Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı. 1980’den bugüne kadar 1.352 kişinin zorla kaybedildiğini kaydeden Tanrıkulu, 90’lı yıllarda gündeme gelen “zorla kaybetme” olaylarının 15 Temmuz darbe girişimin ardından tekrar yaşanmaya başlandığını öne sürdü. Tanrıkulu, şöyle konuştu:
“Uzun süreye yayılan vakalar. 90’lı yıllardan bu yana akıbeti belirlenemeyen yüzlerce insan gibi; 2016’dan sonra FETÖ operasyonlarında kaçırılanlar gibi. Kişilerin zorla alıkonulup saatler ya da günler sonra belli bir yere bırakılması. FETÖ operasyonlarında kaçırılan kişilerin aylar sonra ortaya çıkarılması.”
Tanrıkulu, “zorla kaybetme” olaylarının önlenmesi için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:
Zorla kaybettirilenlerin akıbetleri ortaya çıkarılmalı, bulunmaları, faili meçhul cinayetlerde katledilenlerin faillerinin ortaya çıkarılması için devletin tüm arşivlerini açması gerekmektedir.
Kayıpların akıbetlerinin ortaya çıkarılmasıyla ilgili mezar açma işlemlerinin ilgili uluslararası standartlarda yapılması, mezarların iş makineleri ile özensiz bir biçimde açılarak buluntuların tahrip edilmesinin önüne geçilmesi gerekmektedir.
Hükümeti, sözleşmeyi imzalamaya ve gereklerini yerine getirmeye davet ediyoruz.
Yargı mensuplarını, sistematik cezasızlık politikasından vazgeçmeye ve uluslararası belgelere göre insanlık suçu olan tüm kayıp vakaları konusunda etkin bir yargılama yürütmeye, uluslararası sözleşmeler uyarınca bu suçlar için zamanaşımı hükümlerini dikkate almamaya çağırıyoruz.
Bu topraklarda bir daha benzer acıların yaşanmaması, hakikatlerin ortaya çıkarılması ve toplumsal barışın tesisi için ‘Geçmişle Yüzleşme ve Hakikatleri Araştırma Komisyonu’ kurulmasını talep ediyoruz.
Tanrıkulu, 15 Temmuz’dan sonra halen kayıp olan insanlar olduğunu vurgulayarak, “2016 yılından sonra özellikle cemaate mensup olan kişilerin de zorla kaybedildiğini gördük ve duyduk. Hayatımıza girdi. Bazı insanlar 5-6 ay boyunca gözaltına alındıkları halde gözaltına alındıkları inkar edildi. Daha sonra birdenbire ortaya çıkarıldılar. Halen gözaltında kayıplar ve akıbeti belli olmayanlar var” dedi.
Video Haberler
- Tekne battı, arbede çıktı! Yaralılar var
- İzmir'de orman yangını
- Aracının sele kapıldığını görünce gözyaşlarına boğuldu
- Hatalı sollama yapıp motosikletliye böyle çarptı
- TEM'de zincirleme kaza: 5 araç karıştı, 2 yaralı
- Yıldız oyuncunun gözaltı görüntüleri yayınlandı
- Kedi ile yılanın kavgası kamerada
- Özlem Gürses'in sorusu Mehmet Akif Ersoy'u şaşırttı
- Mikrofon arıza çıkarınca Akşener espriyi patlattı
- Antalya'da korkunç an! Minibüs böyle daldı
En Çok Okunan Haberler
- AKP seçmeninden Erdoğan'a şok!
- Kriz kapıda: 'Gayrimenkul şokları' uyarısı
- Mahmut Özer görevden aldı, AKP'li vekil tepki gösterdi
- Uçak yolculuğu yapacaklar dikkat
- AKP'nin kalesinde esnaf sokağa indi
- Covid-19 atlatılsa bile bu etkileri kalıyor
- Ordu'da ailesini öldüren çocuğun ifadesi ortaya çıktı
- Genç yarışmacı 'Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
- İşte MHP ile AKP'nin anlaştığı yeni baraj
- Konut krizi kapıda