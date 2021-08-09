CHP’li Tığlı'dan fındık hamlesi: Tekel haline gelenlere en güzel cevap olacak

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 11:19

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Fındık rekolte tahmininin her yıl 1 Temmuz ile 15 Temmuz tarihleri arasında, destekleme fiyatlarının da hasat başlamadan önce 15 Temmuz ile 31 Temmuz tarihleri arasında açıklanması için TBMM Başkanlığına kanun teklifi verdi.

CHP’li Necati Tığlı, “Hasatın başlamasına sayılı günler kala nihai rekolteyi bir türlü belirleyemeyen Tarım ve Orman Bakanlığı ve Bakan Bekir Pakdemirli’nin üreticiye karşı kurulan yeniden rekolte tespit belirleme tuzağına boyun eğmesi tam bir acizliktir. Ayrıca, Mecliste Fındık Çalışma Grubu adı altında AKP’li vekiller tarafından bir grup kurulması ve Bakan Pakdemirli vasıtasıyla Cumhurbaşkanından fındığa 30 TL istenmesi de vicdanları rahatlamaktan başka bir şey değildir. Siz hem Bakanlığın tespit ettiği ilk rekolteye sahip çıkamıyorsunuz hem de fındık için alım fiyatı belirlemeye çalışıyorsunuz. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” dedi.

REKOLTE VE FİYAT AÇIKLAMA TARİHLERİ KANUNLA BELİRLENSİN

Fındığın filiz verdiği, büyüdüğü, çotanak olduğu ve hasat zamanı belli olduğu halde her yıl aynı senaryo oynanarak hem rekolte tespiti hem de alım fiyatları zamanında açıklanmıyor diyen CHP’li Tığlı, “Rekolte ve alım fiyatlarının belirlenmesi mutlaka belli bir tarihte olması gerektiği için TBMM başkanlığına rekoltenin belirleneceği tarihleri ve alım fiyatlarının açıklanacağı tarihleri ifade eden bir kanun teklifi verdim” açıklamasını yaptı.

Giresun Milletvekili Necati Tığlı, “Biz muhalefet olarak yıllarca fındıktaki rekolte tespitinin, bakanlık koordinesinde açıklanması için mücadele ediyoruz. Bakanlık’ta her seferinde doğru zamanda biz duyuracağız diyor. Ama gelinen noktada bakanlık bu yetkisini kullanamıyor. İşte onun için rekolte ve taban fiyat açıklama tarihleri yasal bir sürece kavuşturulmalıdır. TBMM’de kabul edilecek bu kanun üreticiye nefes aldırıp güç verirken, sektörde yer alan, tekel haline gelen kesimlere karşı da verilmiş en güzel cevap olacaktır” ifadesini kullandı.

İKTİDAR İLE TEKELCİLER ORTAK ÇALIŞIYOR

Bakanlığın ilk yaptığı rekolte çalışmasını ve miktarını beğenmeyip Bakanlığa istedikleri sonucu veren yeni bir sayım yaptıran güç ya da güçler her kimse onların taban fiyat belirlenme konusunda da Bakanlıktan daha etkin olacaklarını vurgulayan Tığlı, "Ağustos ayının ilk haftası bitmiş olmasına rağmen rekolteyi yüksek gösterme gayretleri içinde olan kartellerle aynı düşünen AKP iktidarı, ne rekolteyi ne de alım fiyatlarını açıkladı. Zaten rekolte öyle söylendiği 800 binlerde falan da değil, hatta belki Tarım Bakanlığı tarafından açıklanan ilk rekolte tahmini olan 650 binlerde bile değildir” dedi.

Necati Tığlı’nın 2844 Sayılı Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine eklenmesini istediği madde şöyle:

MADDE 1- 2844 Sayılı Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Kanun’a aşağıda ki ek madde eklenmiştir.

“Ek Madde 1: “Fındık üreticilerinin manipülasyon içerikli yüksek rekolte tahminlerinden etkilenmemesi için çotanak bazlı rekolte tahminleri her yıl 1 Temmuz ile 15 Temmuz tarihleri arasında yapılır. Fındık alım ve destekleme fiyatları da 15 Temmuz ile 31 Temmuz tarihleri arasında açıklanır”.

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.



