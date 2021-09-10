CHP’li Torun: "432 milyon lirayı kimlerin cebine aktardınız"

10 Eylül 2021 Cuma, 12:20

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, yerel seçimlerden sonra 973 belediyeye yapılan toplam 432 milyon liralık nakdi yardıma ilişkin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

Bakanlığın son üç yılda belediyelere hibe ettiği 2 bin 628 aracın yüzde 97’sinin Cumhur İttifakı’nın elindeki ve kayyum atanan belediyelere gönderdiğini anımsatan Torun, bu kez Bakanlığın belediyelere yaptığı nakdi yardımları gündeme getirdi.

Torun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, belediyelere yaptığı araç yardımlarıyla ilgili gizlediği verileri kısa süre önce ortaya çıkardık. Şimdi yeni bir skandalla karşı karşıyayız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, son 2,5 yılda, belediyelere 432 milyon lira nakdi yardımda bulunmuş. Ancak Bakanlık, bu paranın hangi belediyelere gönderildiğini milletimizden saklıyor" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdiğini söyleyen Torun, "Bakanlığa son kez soruyoruz: Hangi belediyeye ne kadar nakdi yardım yaptınız? Bu 432 milyon lirayı kimlerin cebine aktardınız? Buna yanıt vermemek, halkın parasının yine iktidar belediyelerine gönderildiğinin itirafı olacaktır" diye konuştu.

Torun’un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

“ADALETSİZLİKTE ŞAHA KALKTILAR”

“Açıkça söylüyoruz ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyelere yapılan yardımlarla ilgili Cumhuriyet tarihinde görülmeyen bir hukuksuzluğa imza atmış ve görev suçu işlemiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, artık Cumhur İttifakı Bakanlığı olmuştur. Bu iktidar, partizanlıkta, adaletsizlikte şaha kalkmıştır.

“MAZLUMUN AHI İNDİRİR ŞAHI”

Bu iktidar, açıkça CHP’li belediyelerde yaşayan vatandaşların hizmet almasını engelleyerek, oy alamadığı vatandaştan intikam almanın derdine düşmüştür. Ama unutmayın: Mazlumun ahı, indirir şahı. Bu adaletsizlikler, gideceğini gören iktidarın son çırpınışlarıdır. Milletimize sesleniyoruz: Hangi baskılarla mücadele ettiğimize şahit oluyorsunuz. Ama sizlere söz veriyoruz: Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, biz tüm engelleri sizinle birlikte aştık, bundan sonra da aşacağız. Milletimiz de kendisine hizmet götürülmesini engelleyen bu iktidarın yaptıklarını görüyor ve sandık geldiğinde tüm bunların hesabını soracak.”