CHP’li Torun’dan 'milletvekiline milyonluk ihale' tepkisi

07 Haziran 2021 Pazartesi, 11:24

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, Şanlıurfa’nın AKP’li Akçakale Belediyesi’ndeki akaryakıt ihalesini AKP milletvekilinin kazanmasını, yazılı açıklama ile değerlendirdi.

Torun’un açıklaması şöyle:

“BAŞKAN DA DOĞRULUYOR"

Adalet ve Kalkınma Partili Şanlıurfa Akçakale Belediyesi akaryakıt alımı ihalesine çıkıyor. İhaleye sadece ilçe merkezindeki şirketlerin katılması sağlanıyor ve ihaleyi Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa Milletvekili’nin şirketi kazanıyor. Milletvekilinin şirketi belediyeye 2,1 milyon liralık akaryakıt satıyor. Belediye Başkanı da çıkıp olayı doğruluyor, ‘vekilimiz benim kardeşim. Bunun kârı 100 bin TL’ diyor. Bu da yetmiyor haberi yapan gazetecileri suçlayıp, ‘AK Partili Belediye kıyak çekti’ diye başlık atıyorlar. Böyle bir rezalet olamaz’ diyor.

"PİŞKİNLİK REZALETİ"

Deveye sormuşlar 'neden boynun eğri' diye, deve 'nerem doğru ki' demiş. Asıl rezalet, yapılanı ortaya çıkaran gazetecilerde değil, sorumluların pişkinliğinde aranmalıdır. ‘Vekilimiz benim kardeşim’ demek ihale verme kriterinin eş, dost, akraba olduğunu kabul etmektir. Bu ülkenin en büyük sorunu, millet kuru ekmeğe muhtaç hale gelmişken, küçük bir azınlığın sadece iktidar çevresinden olduğu için tek ihalede 100 bin lirayı cebe indirmesinin vicdanlara sığdırılmasıdır. Ödenen para kimsenin şahsi parası değil, milletin parasıdır.

"MİLLETİN AHI YIKACAK"

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yerel seçim sloganı ‘gönül belediyeciliği’ olarak belirlenmişti. Ancak bunların yaptığı ‘gönül’ değil ‘gönlüme göre’ belediyeciliktir. Neresinden tutsanız elinizde kalan bu çürümüş düzeni, yoksulluğa mahkûm edilen milletin ahı yıkacak. Artık arşa çıkan usulsüzlükleri ancak sandık temizler”