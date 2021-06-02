Patlayıcı ihalesi de AKP'lilere gitti! Yöntem ve adres hep aynı

02 Haziran 2021 Çarşamba, 10:22

İktidara yakın isimlerle anlaşmaya varılan kamu ihalelerinin yeni adresi Rize oldu. Rize İl Özel İdaresi’nin, “Patlayıcı Madde ve Ateşleme Elemanı Alımı İşi” ihalesini kazanan şirketin iki sahibinden birinin AKP Kadın Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi, bir diğerinin ise AKP kontejyanınından Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nde Meclis Üyesi olduğu anlaşıldı.

Birgün'den Mustafa Bildircan imzalı habere göre, Rize İl Özel İdaresi’nce Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün çalışmalarında kullanılması amacıyla satın alınan patlayıcı maddeler için tercih edilen şirketin yöneticilerinin AKP’de aktif siyaset yaptığı ortaya çıktı.

TEK TEKLİF VE İMZA

Rize İl Özel İdaresi, 29 Nisan 2021’de, “Çeşitli Cinste Patlayıcı Madde ve Ateşleme Elemanı Alımı İşi” ihalesi açtı. Yol çalışmalarında kullanılacak patlayıcı maddelerin temini için gerçekleştirilen ihale için iki şirket doküman satın alsa da ihaleye yalnızca bir şirket teklif verdi. İhaleyi 17 Mayıs’ta karara bağlayan idare, AKP’lilerin sahibi olduğu Atamanlar Patlayıcı isimli şirketle 307 bin 20 TL’lik sözleşme imzaladı.

Şirketin Ticari Sicil Kayıtları, Atilla Ataman ve Suna Kepolu Ataman isimleri şirket sahipleri olarak gösterirken şirketin de iktidara yakınlığını ortaya koydu. Atilla Ataman’ın Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nde AKP kontenjanından Meclis Üyesi olduğu, Suna Kepolu Ataman’ın ise AKP Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi ve AKP Diyarbakır Teşkilatı Başkan Yardımcısı olduğu belirlendi.

"İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA' İDAREYE PEYDERPEY TESLİM EDİLECEK"



Satın alınacak patlayıcı maddeler, şirketin deposunda bulundurulacak. İdare, ihtiyaç halinde ihtiyacı kadar patlayıcıyı çalışma sahasına çektirerek kullanacak. Patlayıcıların tamamı 12 ay içerisinde, “İhtiyaç doğrultusunda” idareye peyderpey teslim edilecek.

İHALELERİN YÖNTEMİ VE ADRESİ HEP AYNI

AKP’li isimlere giden ihaleler Rize ile sınırlı değil. Ülkenin birçok yerinde belediyelerin ve birçok kamu kuruluşunun ihalesi AKP’ye yakınlığıyla bilinen isimlere gitti.

Yakın zamanda AKP’lilere verilen ihalelerden birkaçı şu şekilde:

- AKP’li Zeytinburnu Belediyesi’nin 2021 yılında düzenleyeceği kültür ve sanat organizasyonları için açtığı ihaleyi, yıllardır AKP’li belediyelerden aldığı milyonlarca liralık organizasyon ihaleleri ile tanınan Fatih Bolcan’ın şirketi kazandı. Eski AKP Milletvekili Mustafa Baş’ın damadı olan Bolcan’ın şirketi ile 4 milyon liralık sözleşme imzalandı.

- Yerel seçimlerde HDP’nin kazandığı ancak daha sonra Batman Valisi’nin kayyum olarak atandığı Batman Belediyesi’nin 155 bin TL’lik “duvar resmi” ihalesi AKP’den milletvekili aday adayı olan Mekan Görük’e verildi.

- Urfa’da AKP’li Eyübiye Belediyesi’nin 4 milyon liralık Süleyman Şah Gençlik Merkezi’nin ihalesini, AKP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Arıkan’ın şirketi aldı.