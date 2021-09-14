CHP'li Ünsal: "Aşı yaptırmayanlar yüzünden 'Türkiye varyantı' oluşabilir"
CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı yaptırmayanlar nedeniyle "Türkiye varyantı" nın oluşabileceğini savundu.
CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 aşısı karşıtlarının İstanbul'da düzenlediği eyleme ilişkin fotoğrafları gazetecilere gösterdi.
İstanbul Valiliğinin bu etkinliğe izin vermesinin doğru olmadığını belirten Ünsal, eylemde, salgından korunmaya yönelik önlemler hakkındaki açıklamaların, bilimsel gerçeklik taşımadığını ifade etti.
Tıp doktoru olduğunu hatırlatan Ünsal, "Aşı hayattır" sözünün önemine işaret etti.
20 MİLYON KİŞİ AŞISIZ
Aşı karşıtlarını Covid-19 aşısı yaptırmaya çağıran CHP'li Ünsal, Türkiye'de 20 milyona yakın vatandaşın aşı yaptırmadığını belirtti. Ünsal, "Varyant, virüsün bir kişiden diğerine, ondan bir başkasına bulaşmasıyla oluşuyor. Aşı yaptırmayanlar yüzünden 'Türkiye varyantı' oluşabilir." diye konuştu.
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