AKP mitingi Gezi'ye bağladı: "Bacım... Sana kim tutuşturdu o pankartı?"

12 Eylül 2021 Pazar, 12:16

İstanbul Maltepe'de "Büyük Uyanış" adı altında ve salgın tedbirlerinin yok sayarak miting düzenleyen aşı karşıtlarına AKP'den farkı tepkiler geldi.

"Küresel çetelere karşı ses" sloganını kullanan aşı karşıtlarına karşı AKP'li isimlerin tepkisi de yapılanın "küreselci odaklarla birlikte hareket etmek" olduğu yönünde oldu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, aşının "komplo" olduğunu öne sürenlere yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Volkswagen’a, Renault’ya biniyorsun, yüksek teknoloji aletlerle ameliyatı oluyorsun, hatta başın ağrıyınca Aspirini alıyorsun, cebinden Zoom’a giriyorsun..

İş salgınla devletin mücadelesine gelince mi “komploya” dönüşüyor?

Dine, imana, hadise, ayete bağlıyorsun!?

200 yıllık hikaye!"

GEZİ'YE BAĞLADI!

AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci ise Maltepe'deki mitingin konuşmacısı olan Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'ın mitinge çağrı paylaşımındaki "HerYerMaltepeHerYerDireniş" sloganına işaret edip konuyu Gezi Direnişi'yle ilişkilendirdi. "Slogan 2013 Gezi'ye ait" diyen Birinci "Bu sefer muhafazakar versiyonu deniyorlar. Ağaç bahane, aşı bahane, PCR bahane..." diye yazdı.

AKP'li Birinci, mitingle ilgili bir başka paylaşımında da, üzerinde "Benim bedenim benim kararım" yazılı bir dövizi elinde tutan kadına yönelik "Bacım... Sana kim tutuşturdu o pankartı? Oyuna dikkat edin. Küreselcilerin maksadına, jargonuna, tarzlarına dikkat edin. Pankartlar aynı, tutturulanlar farklı. Mümin bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz. Uyarı vazifemizi yapıyoruz." diye yazdı.

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül de konuyla ilgili "muhafakazar muhalefet" ve "küreselci karargahlar" iddiasında bulunarak "Aşı karşıtlığı haktır. Ama burada bir siyasi muhalefet örgütleniyor. Yeni tür muhafazakar muhalefet deneniyor. Erdoğan karşıtı bir cephe daha açılıyor. “Muhafazakar vesayetçi”lere dikkat! Dağıtılan rollere dikkat! Hayatı küreselci karargahlarında geçmiş adamlara dikkat!" ifadelerini kullandı.