CHP'li vekil, AKP'lilerin Turkcell'deki servetini paylaştı!

03 Nisan 2021 Cumartesi, 09:53

Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz,Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi olan AKP'lilerden sonra Turkcell Yönetim Kurulu'nda görev yapan ve yıllık 100 bin avro maaş aldıkları belirtilen AKP'lileri de sosyal medya hesabından paylaştı.

Yavuzyılmaz, "Turkcell Yönetim Kurulundaki (YK) AK Partili bürokratların maaşlarını ortaya çıkardık" başlığıyla yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"YK Başkanı yıllık net maaşı 250.000 Avro, YK Üyelerinin yıllık net maaşları 100.000 Avro! 2010'da belirlenen bu tutar, bugüne kadar aynen devam. Kaynak: Turkcell Genel Kurul Tutanakları"

Turkcell Yönetim Kurulundaki (YK) AK Partili bürokratların maaşlarını ortaya çıkardık??



YK Başkanı yıllık net maaşı 250.000 Avro, YK Üyelerinin yıllık net maaşları 100.000 Avro!



2010'da belirlenen bu tutar, bugüne kadar aynen devam??



Kaynak: Turkcell Genel Kurul Tutanakları pic.twitter.com/rIqzxQYsRB — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) April 2, 2021

AKP'Lİ İSİMLERİ TEK TEK PAYLAŞTI

Yavuzyılmaz, Turkcell yönetim kurulu üyeliğinde servet kazanan AKP'lilerin isimlerini tek tek paylaştı:

İŞTE O İSİMLER VE GÖREVLERİ:

Atilla Koç: 59. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı.

Hilmi Güler: 58-59 ve 60. Hükümet Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve halen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı.

Bekir Pakdemirli: 10 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Tarım ve Orman Bakanı olarak görevlendirildi.

Bülent Aksu: Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı

Hüseyin Aydın: 26 Mart tarihinde görevinden ayrılan Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü

FETÖ’YÜ ZİYARET EDEN İSİM DE TURKCELL’DE

Turkcell Yönetim Kurulu’nda dikkat çeken isim ise AKP 24. dönem Siirt Milletvekili olan Arif Demirkıran oldu. 2012 yılında Pensilvanya’da Fethullah Gülen ile görüşen heyet içinde yer alan Demirkıran, 2020 yılında yönetim kurulu görev alırken, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler ile Kültür ve Turizm eski Bakanı Atila Koç’un görevleri sona erdi.