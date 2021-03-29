Deniz Yavuzyılmaz açıkladı: AKP'li isimlere 33 bin liralık ek gelir

29 Mart 2021 Pazartesi, 11:30

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yavuzyılmaz'ın paylaşımında, Türk Telekom Yönetim Kurulu üyelerinin Saray ve Bakanlıklarda çalışan isimler olduğu görüldü.

Paylaşımlarda, Yönetim Kurulu üyeleri olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında görev alan Selim Dursun, Enver I·skurt ve Ömer Fatih Sayan'ın yer aldığı belirtildi.

Türk Telekom Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını inceleyen CHP'li Yavuzyılmaz, Saray ve Bakanlıklarda görev yapan isimlerin 2018 yılında 15.000 TL net maaş+2 maaş ikramiye aldığını ifade etti.

Toplantı tutanaklarından 2019 ve 2020 yılını da inceleyen Yavuzyılmaz, her bir yönetim kurulu üyesinin 2019 yılında 15.000 TL ve 2 maaş ikramiye; 2020 yılında 17.449 TL ve 4 maaş ikramiye aldığını belirtti.

Yavuzyılmaz 2021 yılında ise 20.098 TL ve 6 maaş ikramiye alındığını, ortalama aylık maaş tutarının 33.849,61 TL olduğunu ifade etti.

Türk Telekom Yönetim Kurulu'ndaki AK Parti'lilerin 33.849 TL'lik ortalama aylık maaş tutarını ortaya çıkardık.



Bir bulmacayı çözer gibi..



Aynı anda birçok kurumdan da maaş alan bu kişiler kim?? pic.twitter.com/ZgRoU1WAce — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) March 28, 2021

YAVUZYILMAZ CUMHURİYET'E KONUŞTU: "KABUL EDİLEMEZ"

Konuyla ilgili Cumhuriyet'e açıklamada bulunan Yavuzyılmaz, üniversite mezunu işsiz sayısında her geçen gün artış görülürken Bakanlıklarda ve Saray'da görev yapan isimlerin çeşitli kuruluşlardan ek maaş almasına tepki gösterdi.

Yavuzyılmaz'ın açıklaması şöyle:

"Türk Telekom Yönetim Kurulu'nda AK Partili bürokratların ortalama aylık maaşları 33 bin 849 TL. Aynı zamanda bu kişiler çok rollü bürokratlar. Bu kişiler birçok farklı kurumdan da maaş almaya devam ediyorlar. 8 saatlik mesai gününde sadece 2 saatlerini ayırdıkları Türk Telekom'dan 33 bin lira maaş alıyorlar. Bu maaşlarına da ilave olarak kuruluştan devasa miktarda pirim, araç, yakıt, konut desteği almaktalar. Üniversite mezunu işsizlerin sayısında her geçen gün artış görülürken AKP'nin küçük bir zümreyle tüm makamları ele geçirmesi kabul edilemez."