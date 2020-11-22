CHP'li vekil Bakan Kurum'a sordu: MUÇEV'deki bu isimler kim?

22 Kasım 2020 Pazar, 13:36

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Muğla Valiliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yüzde 50 ortaklıkla kurduğu MUÇEV Tur. Tic. Ltd. Şti’nin yönetim kurulunun bir sır gibi saklandığını öne sürdü. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesinde söz alan CHP’li Alban, Bakan Murat Kurum’a “Sayın Bakanım, Muğla'da MİT'in Başkanının kim olduğunu biliyoruz. Onların yönetiminin kimler olduğunu biliyoruz -çok gizli olmasına rağmen- ama biz MUÇEV'in yönetiminin kimlerden oluştuğunu bilmiyoruz. Soru önergesi ile birçok defa sorduk fakat yanıt vermediniz. Neden bu isimleri bu derece gizliyorsunuz? Kimlerdir bunlar? Neden açıklamıyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlıkların bütçe görüşmelerine devam edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesi üzerine yapılan görüşmelere MUÇEV Ltd. Şti üzerindeki tartışmalar damga vurdu.

5’Lİ ÇETEYE 1 ŞİRKET DAHA EKLENDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a ısrarla yönelttiği soru önergelerinde, MUÇEV’in yönetim kurulu üyelerinin isimlerinin açıklanmadığını belirten Alban, şirketin bakanlığın unvanını kullanarak, Muğla’da yerel yönetimlere alternatif olarak kurulmuş bir kurum olduğunun iddia etti.

“Bu kurumun adı "MUÇEV" diye adlandırılmış bir limited şirket ama bu limited şirketi sanki kamu iştirakiymiş gibi Muğla ilinde, 14 koyu kendi bünyesine, Bakanlığınızca doğrudan verilerek işletmeye almıştır” diyen Alban, “MUÇEV'in "beşli çete" denilen, bu Bakanlığınızın vermiş olduğu ihalelerin devamına bir 6'ncısını eklediniz; o da MUÇEV'dir. Bu da yerel yönetimlere alternatif olarak kurulmuş ve 6'ncı bir şirket olarak talanın yeni adıdır, yağmanın yeni adıdır MUÇEV” diye konuştu.

PARALEL BELEDİYE YAPILANMASI KURULDU

Bir limited şirketinin neden çöp toplayıp, deniz dibi temizliği yapıp, ramazanda kaymakamlıklar aracılığı ile koli dağıttığını anlamakta güçlük çekildiğini ifade eden Alban, “Bakanlığınıza soru önergesi olarak sormuşuz: MUÇEV'in görevleri nedir? MUÇEV'in görevleri olarak bizlere saymışsınız: MUÇEV çöp toplar, sahilleri temizler, Ramazan ayında kaymakamlıklar aracılığıyla koliler dağıtır. Sayın Bakan tekrar soruyorum: MUÇEV bir kamu iştiraki midir yoksa Muğla Ticaret Sanayi Odasına kayıtlı bir limited şirketi midir?” dedi.

Konuşmasında “Bu MUÇEV, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin olduğu yerlerde, yerel yönetimlere alternatif olarak kurulmuş paralel bir yapı mıdır? MUÇEV'e neden doğrudan buralar veriliyor?” sorusunu Bakan Kurum’a yönelten Alban, şirketin farklı amaçlar için kurulduğunu kaydetti.



