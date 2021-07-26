CHP'li vekil Gürer'e icra şoku

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 10:51

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Türkiye’nin ilk akıllı yolu” olarak duyurulan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2020 yılında açılışını yaptığı Niğde-Ankara Otobanı’ndan “kaçak geçtiği” iddiasıyla icralık oldu.

Ankara 3. İcra Dairesi’nin gönderdiği tebligata göre, Gürer’e 597 lira 50 kuruş borç çıkarıldı.

Gürer, şunları söyledi:

“Niğde ile Ankara arasında yapılan ve ‘akıllı yol’ olarak lanse edilen otoyol, geçtiğimiz yıl hizmete açıldı. Tek yönlü gidiş 144 lira, binek otomobiller için. Gidiş geliş, 288 liraydı. Diğer araçlara göre de fiyatlar değişiyordu.

Temmuz ayında yüzde 20’lik bir indirim gerçekleştirildi. Bu yoldan HGS’si olan aracımla geçtiğimde, HGS okumamış. İcraya verilmişim. İcradan celp kâğıdı geldi. 119 lira Niğde Çiftlik ilçesi çıkışından çıktığım için, asıl alacak 597 liraya çıkmıştı. Parayı ödeyeceğim.

Ama bu yol akıllı yol, zamanından önce açıldı. Hala yol güzergahı üzerindeki çoğu konaklama tesisleri yapılmamış durumda. Yoldaki birçok tabela da kullanılmaz halde. Vaktinden önce açıldı, çünkü bu yoldan geçmeyen aracın parasını bizim cebimizden devlet ödüyor. Ama icra konusunda şirket çok hızlı çalışmış, HGS’si olan aracım için ne yazık ki bize bu haciz için icra kağıdını göndermiş. Ödememizi yapıyoruz, yasal yollardan da hakkımızı arayacağız.”