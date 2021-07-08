CHP'li Vekil Kayışoğlu, Meclis'te 'Dadaloğlu' türküsünü söyledi

08 Temmuz 2021 Perşembe, 17:33

Meclis, bugün ilginç anlara sahne oldu. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu Meclis kürsüsünden "Dadaloğlu" türküsünü okudu. "Yasaklarla mücadele edecektiniz ama daha beter yasaklar getirdiniz" diyen Kayışoğlu, "Bu utançtan Türkiye'yi kurtarın'' ifadelerini kullandı.