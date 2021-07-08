CHP'li Vekil Kayışoğlu, Meclis'te 'Dadaloğlu' türküsünü söyledi

CHP'li Nurhayat Altaca Kayışoğlu, TBMM kürsüsünde 'Dadaloğlu' türküsünü söyledi.

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2021 Perşembe, 17:33
CHP'li Vekil Kayışoğlu, Meclis'te 'Dadaloğlu' türküsünü söyledi
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Meclis, bugün ilginç anlara sahne oldu. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu Meclis kürsüsünden "Dadaloğlu" türküsünü okudu. "Yasaklarla mücadele edecektiniz ama daha beter yasaklar getirdiniz" diyen Kayışoğlu, "Bu utançtan Türkiye'yi kurtarın'' ifadelerini kullandı.



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