CHP'li Vekil Kayışoğlu, Meclis'te 'Dadaloğlu' türküsünü söyledi
CHP'li Nurhayat Altaca Kayışoğlu, TBMM kürsüsünde 'Dadaloğlu' türküsünü söyledi.
Meclis, bugün ilginç anlara sahne oldu. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu Meclis kürsüsünden "Dadaloğlu" türküsünü okudu. "Yasaklarla mücadele edecektiniz ama daha beter yasaklar getirdiniz" diyen Kayışoğlu, "Bu utançtan Türkiye'yi kurtarın'' ifadelerini kullandı.
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