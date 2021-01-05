CHP'li vekil, Yeni Şafak provokasyonuna isyan etti: Allah'tan korkun, sizde hiç insanlık yok mu?

05 Ocak 2021 Salı, 16:01

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin kendisini hedef alarak yaptığı 'Boğaziçi' haberine sert tepki gösterdi.

Mahmut Tanal'ın dünkü protestonun ardından gözaltına alınan öğrencilere destek için Vatan Emniyet'e gittiğini hatırlatıp, sosyal medya hesabından yazdığı tepki mesajlarına dikkat çeken gazete, "CHP'li Tanal terör örgütü ile bağlantısı çıkanlara destek için emniyete gitti" diye yazdı.

Tanal da bunun üzerine Twitter hesabından yandaş gazetenin ilgili "haber"inin yer aldığı tweet'i alıntılayarak şöyle tepki gösterdi:



"Allah’tan korkun. Daha Öğrencilerin ifadesi alınmadı. Ak partiye yaranacaksınız diye neden kirli algı yaratıyorsunuz. Öğrencilerin geleceği ile neden oynuyorsunuz. İnsanların lekelenmeme hakkını neden ihlal ediyorsunuz. Sizde hiç insanlık yok mu? CHP'ye saldırmak için bunu yapmayın!"







