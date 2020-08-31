CHP'li vekile polis tekmesine valilikten açıklama

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 11:09

30 Ağustos Zafer Bayramı için dün Kırşehir’de CHP’liler fener alayı düzenlemek istedi. CHP Kırşehir İl Başkanlığı önünde toplanan partililer ellerindeki fenerlerle yürümek isteyince polis barikat kurdu ve buna engel oldu. Bu sırada arbede yaşandı. CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan polisin kendisini tekmelediğini açıkladı.

Kendisine tekme attığını belirtirken CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "30 Ağustos Zafer Bayramını yasaklayan Kırşehir Valisi ve tüm sorumlular, Kırşehir halkından ve vekilinden özür dilemelidir" demişti.



Kırşehir Valiliği de yaptığı yazılı açıklamada, İlhan’ın ‘polis tarafından tekmelenmediğini’ belirterek, “Elde edilen görüntülerin incelenmesi ve yine elde edilen tüm bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde; polisin sayın vekile tekme attığına dair bir durum kesinlikle söz konusu değildir, dolayısıyla tekme atıldığı iddiası mesnetsiz ve iftira niteliğinde bir iddiadan ibarettir” dedi.

Açıklamada CHP’nin 26 Ağustos tarihinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması için başvuruda bulunduğu ancak ‘izin verilmemesine rağmen’ saat 13:00’te yaklaşık 100 kişinin katılımıyla Atatürk Anıtına çelenk konulduğu hatırlatılarak, fener alayıyla ilgili şunlar kaydedildi:

“Fener Alayı düzenlenmesi konusunda Valiliğimize herhangi bir başvuru söz konusu olmamıştır. Bununla birlikte yine 30 Ağustos günü saat 21:30’da Fener Alayı düzenleneceğine dair sosyal medyada çağrı yapıldığının görülmesi üzerine içinde bulunulan pandemi süreci nedeniyle kesinlikle izin verilmeyeceği yönünde Sayın Milletvekiline, İl Başkanına ve Belediye Başkanına sözlü bildirimde bulunulmuştur. Tüm bu bildirimlere rağmen pandemi kurallarına da uyulmadan il teşkilatı önünde toplanılmış ve ana caddeye çıkılarak yürünmek istenmiştir. Caddeye çıkışı önlemek üzere emniyet güçlerimizce barikat oluşturulmuş ve topluluğun caddeye çıkması önlenmiştir. Topluluğun barikatı aşmak için güvenlik güçlerimizin üzerine yürümesi sonucu oluşan kargaşada Sayın Milletvekili Metin İlhan’a polis tarafından tekme atıldığı iddia edilmiştir.”

'POLİSİN DE BAYRAMI'

“Bu pandemi sürecinde olağanüstü bir gayret ve özveriyle görev yapan ve yapmaya devam eden emniyet teşkilatımıza yöneltilen bu haksız iddia ve itham son derece üzücüdür. Zira 30 Ağustos Zafer Bayramı hepimizin bayramı olduğu gibi polisimizin de bayramıdır. Bu vesileyle bir kez daha tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyoruz.”