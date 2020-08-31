CHP’li vekillerden 'tekme' tepkisi: Niyetin siyaset yapmaksa, vali gömleğini çıkar

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 21:19

CHP Kırşehir İl Başkanlığı’nın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümünde düzenlemek istediği fener alayına polis engel olmuştu. CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ise polisin kendisine ‘tekme attığını’ açıklamıştı. Kırşehir Valiliği ise İlhan’a ‘tekme atılmadığını’ duyurarak, “Polisin sayın vekile tekme attığına dair bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Bu haksız iddia ve itham son derece üzücüdür. Zira 30 Ağustos Zafer Bayramı hepimizin bayramı olduğu gibi polisimizin de bayramıdır” demişti.

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Yozgat Milletvekili Ali Keven, Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Nevşehir Milletvekili Faruk Karaaslan, Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Ankara Milletvekili Levent Gök Kırşehir'e gelerek, Metin İlhan'a destek oldu.

CHP Kırşehir İl Başkanlığı önünde basın açıklama yapan CHP’li vekiller, İlhan’a yönelik polisin tutumunu kınadı. CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, “Yaşanan olay son derece çirkin. Kırşehir halkının hak etmediği bir şey” dedi. 30 Ağustos’un Türkiye’nin dört bir yanında coşkuyla kutlandığını vurgulayan Bingöl, “Sadece Kırşehir’de çirkin olay yaşandı, milletvekilimiz yalnız değil. Bir vatandaşımızın ayağı taşa değdiğinde oraya ilk gidenler CHP’li vekiller oldu” diye konuştu.

30 Ağustos’un Türkiye’nin emperyalizme karşı verdiği mücadelenin günü olduğunu kaydeden Bingöl, “Cumhuriyeti ve onun kazanımlarını ortadan kaldırmaya çalışanlar var. Başaramıyorlar, bütün baskılara rağmen 23 Nisan’lar, 29 Ekim’ler, 30 Ağustos’lar daha büyük coşkuyla kutlanıyor. Anıtkabir sadece özel günlerde değil her gün ziyaret ediliyor. Çabaları nafile” ifadelerini kullandı.

‘ÇIKAR VALİ GÖMLEĞİNİ’

Bingöl, Valilik tarafından basın açıklamasını ise ‘tahlisiz’ olarak değerlendirerek, “Bir ilin valisi bütün vatandaşlara kucaklayıcı olmalı. O ilde yaşananları araştırmalı. Ancak hiçbir şey değil milletvekili vatandaşımıza dahi müdahaleyi gerektirmez” dedi. Bingöl, tekme olayının ‘bir iftira olduğunu’ yönündeki açıklamaya karşı İlhan’ın sağlık raporunu gösterdi. Bingöl, “Keşke raporu okusaydın. Vali bey niyetin siyaset yapmaksa, çıkar vali gömleğini Kırşehir’de Metin İlhan’ın karşısına geç. Sen bir siyaset anlayışına militanlık yapıyorsun” diye ekledi.