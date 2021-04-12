CHP’li Veli Ağbaba: Zammın karşılığı 2 yumurta oldu

12 Nisan 2021 Pazartesi, 02:00

CHP’li Ağbaba, pandemi ile birlikte ortaya çıkan ekonomik krizin en çok dar gelirli yurttaşın sofrasını vurduğunu kaydederek, ‘’Ekonomik krizin etkisi, şaibeli TÜİK verilerinde dahi gizlenemiyor. Artan gıda fiyatları bu yıl da yurttaşın ramazan sofrasındaki lokmaları azaltmaya devam ediyor. Türkiye yüzde 16.19’luk enflasyon oranıyla Avrupa ülkeleri arasında birinci, G-20 ülkeleri arasında ise Arjantin’den sonra ikinci sırada. Erdoğan’ın ramazanda milyonlarca emekçiye verdiği 2.30 TL’lik zam sadece 2 adet daha fazla yumurta almaya yetiyor” diye konuştu. Ramazan kısıtlamalarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisi sorumlu değilmiş gibi faturayı vatandaşa kestiğini söyleyen Ağbaba, “Erdoğan’ın fedakârlık istediği yurttaşlar ramazan ayında açlığa terk edildi. TÜİK rakamlarına göre, Mart 2020’den bugüne yumurtaya yüzde 63, ayçiçek yağına yüzde 59, tavuğa ve mercimeğe yüzde 44, domates ve ekmeğe en az yüzde 20 oranında zam geldi. Bu zamlar karşısında Erdoğan, aylık 50, günlük 2.30 TL artırdığı 1500 TL’lik ücretsiz izin desteğini müjde olarak sundu” ifadelerini kullandı.

‘ALIM AZALDI’

Ağbaba, asgari ücretin 2021’de yüzde 21.56’lık artışla 2 bin 825 TL’ye yükseldiğini anımsatarak şunları söyledi:

“Artış, alım gücündeki azalışı engelleyemedi. 2020’de 2 bin 324 TL’lik asgari ücretle 4 bin 742 adet yumurta alabilen emekçinin, bu yıl yumurtadaki alım gücü 1211 adet azaldı. Pirinçte 15, unda 10, mercimekte ise 47 kilogram kaybı var. Erdoğan’ın lebaleb doldurduğu kongreler sayesinde asgari ücretliler ve günlük 50 TL ile geçinmeye çalışan aileler bu yıl ramazanda açlığa terk edildi.”