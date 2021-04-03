Sefalet ücretine 3 TL zam yapıldı
AKP, içerisinde yine tartışma yaratacak düzenlemelerin yer aldığı yeni bir “torba yasa teklifi” dün Meclis’e sundu.
İçindeki düzenlemeler özetle şöyle:
- Ücretsiz izne çıkarılan işçilere günlük verilen 47 TL nakdi ücret desteği 50 TL’ye çıkarıldı. Yiyecek ve içeçek sektöründe marttan sonra ücretsiz izne çıkarılanlara da nisan ve mayıs aylarında günlük 50 TL verilecek.
- Yiyecek, içecek sektöründeki işyerlerine istihdamın desteklenmesi için nisan ve mayıs ayları için prim desteği verilecek. Bu işyerlerinin sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, işverenlerin SGK’ye ödeyecekleri tüm primlerinden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.
- Bugün yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranı 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için ise yüzde 23 oranında uygulanacak.
KİRALIK KASA TMSF’YE
- Zamanaşımı nedeniyle Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devredilen alacak ve emanetler, hak sahiplerine talepleri durumunda iade edilecek.
- Üreticilerin 31 Aralık 2020 itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar hesabına aktarılmış tarımsal kredi borçları yapılandırılacak. Ancak uygulanacak yüzde 11 yerine yüzde 18 olacak.
- Bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet, kiralık kasa ve her türlü alacaklardan 10 yıl içinde aranmayanlar banka tarafından TMSF’ye devredilecek.
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