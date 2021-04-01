Emekçiye ek zam yok!
Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında bütün memur konfederasyonları ek zam isterken iktidarın talebi görmezden geldiği öğrenildi.
Sağlık çalışanları için Covid -19’un illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı olarak kabul edilmesi taleplerine ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un, “Evde hastalananlar var, nasıl meslek hastalığı kabul edelim” karşılığını verdiği belirtildi.
Toplantıda önce çıkan noktalar şöyle:
- Bütün konfederasyonlar geçen yıl için yüzde 4+4, bu yıl için de yüzde 3+3 olan zam oranlarının enflasyon karşısında eridiğine dikkat çekerek seyyanan zam talep etti. Ancak Selçuk konfederasyonların ek zam talebi konusunda herhangi bir şey söylemedi.
- KESK Mali Sekreteri Elif Çuhadar, Covid -19’un sağlık emekçileri için illiyet bağı aranmadan meslek hastalığı olarak kabul edilmesini istedi. Selçuk ise “illiyet bağı” kurulan her talebin kabul edildiğini, yasada da bu yönde bir düzenleme olduğunu söyledi.
- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Yasası’nda değişiklik yapılması, grevli toplusözleşme hakkı tanınması konusunda da talepler dile getirildi. Ancak bu konuda da iktidardan bir yanıt alınamadı.
- Bütün konfederasyonlar objektif olmadığı ve torpile kapı açtığı gerekçesiyle mülakat sistemine karşı çıktı. Mülakatın kaldırılmasını istedi. Selçuk ise mülakatın gerekli olduğunu, daha nesnel ve objetif olması konusunda çalışma yapılabileceğini dile getirdi.
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