CHP'li Yavuzyılmaz bu kez de TMSF Başkanı ve kurul üyelerinin maaşlarını ifşa etti!

07 Nisan 2021 Çarşamba, 00:14

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Turkcell Yönetim Kurulu'nda görev yapan ve yıllık 100 bin avro maaş aldıkları belirtilen AKP'lilerin ardından bu kez de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı ve Yönetim Kurulunun ne kadar maaş aldıklarını ortaya koydu.

Yavuzyılmaz’ın genel kurul raporlarında yer alan bilgilerden yola çıkarak açıkladığı rakamlara göre TMSF Başkanı aylık 45 bin 813 TL, Kurulu Üyeleri de 43 bin 522 TL maaş alıyor.

Yavuzyılmaz yaptığı paylaşımda rakamları paylaşarak, “En yüksek Devlet memuru aylık maaşı (Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı maaşı) + maaş tutarı kadar aylık tazminat” ifadeleriyle ayrıntılarını açıkladı.

Yavuzyılmaz, "TMSF Başkanı ve Kurul Üyelerinin aylık maaşlarını tespit ettik. Bir bulmacayı daha çözdük" başlığıyla yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Aylık ödenen tutarlar: TMSF Başkanı: 45.813,54 TL Kurulu Üyeleri: 43.522,86 TL. Ayrıca görevleri sona eren üyelere, ilave 2 yıl boyunca her ay bu tutarda maaş ödenmeye devam ediyor.

1 Kasım 2005'ten beri.. TMSF Başkanı aylık maaşı en yüksek Devlet memuru aylık maaşı (Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı maaşı) + maaş tutarı kadar aylık tazminat 22.906,77+ 22.906,77= 45.813,54 TL

Kurul Üyelerinin aylık maaşı TMSF Başkanı aylık maaşı x %95 45.813,54 x 0,95= 43.522,86 TL



CHP'li Yavuzyılmaz'ın paylaşımları şu şekilde:

Kurul Üyelerinin aylık maaşı??



TMSF Başkanı aylık maaşı x %95



45.813,54 x 0,95= 43.522,86TL — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) April 6, 2021





CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz