CHP'li Yavuzyılmaz bu kez de Cumhurbaşkanlığı makam araçlarının fiyatını ifşa etti!
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanlığı makam araçlarının fiyatını ifşa etti.
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Turkcell Yönetim Kurulu'nda görev yapan ve yıllık 100 bin avro maaş aldıkları belirtilen AKP'lilerin ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı ve Yönetim Kurulunun ne kadar maaş aldıklarını ortaya koymuştu.
CHP'li Yavuzyılmaz, bu kez de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanlığı makam araçlarının fiyatını ifşa etti. Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanlı makam aracının faturasını paylaşan Yavuzyılmaz, "Cumhurbaşkanlığında bu makam araçlarından acaba kaç tane var?" ifadelerini kullandı.
Yavuzyılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanlığında bu makam araçlarından acaba kaç tane var? Marka: Mercedes Benz S600 Guard Fiyatı: 474.950,00 Avro Fatura adresi: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Belgesi: Fatura, İrsaliye"
Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:
Mercedes Benz S600 Guard?? pic.twitter.com/OAtlWt1BXG— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) April 8, 2021
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