Çöken yolu inceleyen CHP’li Yavuzyılmaz: Bu görüntü ‘Duble yollar yapıyoruz’ diyen AK Parti'nin yüzünü kızartmalıdır

27 Mart 2021 Cumartesi, 20:35

Limak tarafından 2012 yılında yapılan Düzce- Zonguldak karayolunda çökme meydana geldi. Yolun Akçakoca’dan Düzce istikametine olan bölümü tamamen çöktü. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, çöküntünün olduğu bölgeye giderek yerinde inceleme yaptı. Yavuzyılmaz, “Buraya adeta bir meteor düşmüş gibi. Karayolu çökmüş vaziyette. İnanılmaz bir görüntü, büyük bir felaket” dedi.

Yavuzyılmaz, çökmenin “dolgu malzemesinin yanlış seçildiğinin ve yolun nasıl yanlış yapıldığını” gösterdiğini kaydederek, “Düzgün ve bilimsel zemin etüdünün yapılmadığının ispatı karşımızda duruyor. Bir can kaybının yaşanmaması büyük şans. Buradan araçlar geçiyor olabilirdi. Can kaybıyla birlikte daha büyük bir facia yaşanabilirdi” diye konuştu.

Yavuzyılmaz, karayolunun altından dere geçtiğini vurgulayarak, “Dere ve yeraltı kaynakları dolgunun içine sızıyor ve kotu yükseltilen bu yolda, dolgunun karayolunun altında boşaltılmasına neden oluyor. Bu yolun yapımındaki affedilemez büyük hata” diye ekledi.

'AK PARTİ’NİN YÜZÜNÜ KIZARTMALIDIR'

Yolda viyadükle geçiş sağlanması gerektiğini belirten Yavuzyılmaz, yolun dolguyla yapılması nedeniyle çökmenin yaşandığını söyleyerek, “Karayolu bütünüyle durdu. Bundan sonraki süreçte köy yollarıyla bağlantı kurulacak. Bu nedenle o yolların da bir an önce iyileştirilmesi gerekli. Şu andaki görüntü ‘Duble yollar yapıyoruz’ diyen AK Partinin yüzünü kızartmalıdır” dedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz

LİMAK 'TRAFİK PROBLEMİ SON BULACAK' DİYE DUYURMUŞTU

Limak'ın internet sitesinde şu bilgilere yer veriliyor:

"Düzce-Akçakoca-Karadeniz Ereğli Yolu İnşaatı; 72 km uzunluğunda 2x2 bölünmüş yol olup tesviye, sanat yapıları, köprüler, alt ve üstyapı işlerini kapsamaktadır.

Ülkemiz ekonomisi için önem arz eden proje güzergâhında birçok turistik belde olup, yine ülkemiz ekonomisinin yapı taşlarından olan Ereğli Demir Çelik Fabrikası ve buna bağlı olarak birçok irili ufaklı fabrika ve tersane de bulunmaktadır.

Ayrıca Batı Karadeniz Bölgesi için önemli bir maden ve liman kentimiz olan Zonguldak ilinin batıya doğru karayolu bağlantısı bu proje güzergâhı üzerinden sağlanmaktadır.

Söz konusu karayolu tarihi değeri olan Konuralp Beldesi ve eşsiz doğası ve güneşi ile Türkiye turizminin yükselen değerlerinden olan Akçakoca ilçesine ulaşımı sağlamaktadır.

Projenin tamamlanmasıyla bölgede yaşanan trafik problemi son bulacak, ülke turizmine ve ekonomisine önemli katkılar sağlanacaktır"