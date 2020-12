CHP'li Yavuzyılmaz: 'İşte, yandaş olmanın dayanılmaz hafifliği'

27 Aralık 2020 Pazar, 13:44

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TBMM Genel Kurulu’nda “yap-işlet-devret” modelini gündeme getirdi.

Yavuzyılmaz, modeli “Bu ülkenin tarihinde gördüğü en büyük tezgah” olarak nitelerken şunları söyledi:





“İş vatandaşa gelince köprülerin, tünellerin, otoyolların, HGS, OGS geçiş ücretini çatır çatır alan, alamayınca ışık hızıyla icraya veren AK Parti zihniyeti iş yandaşa gelince bakın ne yapıyor? Sayıştay raporlarına bakalım. Karayolları Genel Müdürlüğü 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu, yap, işlet, devret modeliyle yapılan Gebze-Orhangazi-İzmir, Osmangazi Köprüsü dâhil, otoyol işinde görevli şirketin kamulaştırma kullanım bedelini ödemediğini yazıyor.

Sayıştay yazıyor? Ne kadar ödemediği tutar? 2010-2019 yılları arası 568 milyon TL. 15 Temmuz 2035 yılında köprü kamuya devredilene kadar geçecek sürede oluşacak toplam borç yaklaşık 1,5 milyar TL. İşte, yandaş olmanın dayanılmaz hafifliği. Hem Osmangazi Köprüsü'nden yüzde 600 kar et, 9 milyar dolar kar et, 6 köprü parasına 1 köprü yap; sonra da devlete ödenmesi gereken kamulaştırma bedelini ödemeyip üstüne yat. Oh, ne âlâ memleket! Ayıptır, yazıktır, günahtır! Derhâl bu Sayıştay raporunun gereğini yerine getirin.”

Yavuzyılmaz, AKP'den önce yapılan köprülerin ve otoyolların resmi ve dini bayramlardaki geçişleri vatandaşa ücretsiz olduğunu fakat AKP döneminde yapılan köprülerin, otoyolların bayramlarda ücretli olduğunu belirtirken, “Köprünün maliyetini zaten vatandaş ödüyor, bir de bayramlarda ücretli geçiyor. Bu konuyla ilgili CHP olarak kanun teklifi verdik, ücretsiz olması için destek verin, cesaretiniz, bu millete sevginiz varsa” dedi.