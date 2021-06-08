CHP'li Yavuzyılmaz bu kez de Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Ermut'un bir diğer maaşını ortaya çıkardı

08 Haziran 2021 Salı, 22:06

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın mezun olduğu Kartal İmam Hatip Lisesi son dönemde eski mezunlarının hızlı yükselişiyle gündemden düşmüyor.

Ülkenin en büyük havayolu şirketi olan THY’nin yönetimindeki 80’e yakın ismin, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu olduğu ortaya çıkmıştı.

AKP'li bürokratların bir çok kurumdan aldığı 'maaşları' ortaya çıkaran CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, bu kez de Bilal Erdoğan'ın sınıf arkadaşı, Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Salim Arda Ermut'un bir diğer maaşını da ifşa etti.

CHP'li Yavuzyılmaz, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut'un, genel müdürlük dışında TÜPRAŞ Yönetim Kurulu üyeliğine de atandığını, bugün (8 Haziran) tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasıyla ortaya çıkardı.

Yavuzyılmaz ayrıca Ermut'un aldığı maaşları da paylaştı. Buna göre Ermut, Varlık Fonu'ndan 14.917 TL, TÜPRAŞ Yönetim Kurulu üyeliğinden 52.000TL olmak üzere aylık toplam 66.917 TL maaş alıyor!

Yavuzyılmaz, kaynak olarak da TÜPRAŞ 2021 Genel Kurul Tutanağını gösterdi.

Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:

AK Partili Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Sn. Salim Arda Ermut'un, bugün aynı zamanda TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyeliğine atandığını tespit ettik.



Genel müdür maaşı:

14.917TL



TÜPRAŞ YK aylık ücreti:

52.000TL



Aylık toplam gelir:

66.917TL



Kaynak:TÜPRAŞ 2021 Genel Kurul Tutanağı?? pic.twitter.com/TLy9qxA4vz — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) June 8, 2021

Yavuzyılmaz, Hazine ve Maliye Bakanlığı Daire Başkanı Fatih Kılınç'ın da aynı zamanda TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyesi olduğu ortaya çıkarmıştı. Tüpraş Yönetim Kurulunda ÖİB’nin temsilcisi olarak görev yapan Kılınç istifa etmişti.



