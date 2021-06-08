CHP'li Yavuzyılmaz bu kez de Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Ermut'un bir diğer maaşını ortaya çıkardı

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut'un, aynı zamanda TÜPRAŞ Yönetim Kurulu üyeliğine atandığını duyurarak, Ermut'un iki kurumdan aldığı maaşı ortaya çıkardı.

cumhuriyet.com.tr
08 Haziran 2021 Salı, 22:06
CHP'li Yavuzyılmaz bu kez de Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Ermut'un bir diğer maaşını ortaya çıkardı
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AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın mezun olduğu Kartal İmam Hatip Lisesi son dönemde eski mezunlarının hızlı yükselişiyle gündemden düşmüyor.

Ülkenin en büyük havayolu şirketi olan THY’nin yönetimindeki 80’e yakın ismin, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu olduğu ortaya çıkmıştı.

AKP'li bürokratların bir çok kurumdan aldığı 'maaşları' ortaya çıkaran CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, bu kez de Bilal Erdoğan'ın sınıf arkadaşı, Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Salim Arda Ermut'un bir diğer maaşını da ifşa etti.

CHP'li Yavuzyılmaz, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut'un, genel müdürlük dışında TÜPRAŞ Yönetim Kurulu üyeliğine de atandığını, bugün (8 Haziran) tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasıyla ortaya çıkardı.

Yavuzyılmaz ayrıca Ermut'un aldığı maaşları da paylaştı. Buna göre Ermut, Varlık Fonu'ndan 14.917 TL, TÜPRAŞ Yönetim Kurulu üyeliğinden 52.000TL olmak üzere aylık toplam 66.917 TL maaş alıyor!

Yavuzyılmaz, kaynak olarak da TÜPRAŞ 2021 Genel Kurul Tutanağını gösterdi. 

Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:

Yavuzyılmaz, Hazine ve Maliye Bakanlığı Daire Başkanı Fatih Kılınç'ın da aynı zamanda TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyesi olduğu ortaya çıkarmıştı. Tüpraş Yönetim Kurulunda ÖİB’nin temsilcisi olarak görev yapan Kılınç istifa etmişti. 



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